75 साल पुराने संबंधों को और मजबूत करने जार्डन पहुंचे PM मोदी, व्यापार कार्यक्रम को करेंगे संबोधित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 75 साल पुराने द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने जार्डन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह तीन देशों की यात्रा में अपने पहले पड़ाव जार्डन के शहर अम्मान पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी जार्डन यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा जिसका उद्देश्य उनके साथ संबंधों को और मजबूत करना है। अपने चार दिवसीय दौरे में वह इसके बाद इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे।

पीएम मोदी का गर्मजोशी से किया गया स्वागत अम्मान के हवाई अड्डे पर सोमवार को पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत कर जार्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रतीकात्मक संकेत दिया। मोदी ने एक पोस्ट में कहा, ''हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत के लिए जार्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन का आभारी हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह यात्रा हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगी।''

यह जार्डन की पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा 37 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है, जो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी है। जार्डन के प्रधानमंत्री ने पोस्ट में कहा, ''आज जार्डन में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है, जो एक मूल्यवान अतिथि के रूप में 75 वर्षों के घनिष्ठ व स्थायी संबंधों को दर्शाता है। आर्थिक, निवेश और तकनीकी क्षेत्रों में हम अपने दोनों देशों के बीच सहयोग के व्यापक विस्तार की प्रतीक्षा कर रहे हैं।''

मोदी होटल पहुंचे तो उनका भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक भारतीय नृत्य प्रस्तुत किए। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, ''अम्मान में भारतीय समुदाय द्वारा दिए गए स्वागत से गहराई से प्रभावित हूं। मैं आभारी हूं कि प्रवासी भारत-जार्डन संबंधों को मजबूत करने में निरंतर भूमिका निभा रहे हैं।'' मोदी इसके बाद किंग अब्दुल्ला-2 इब्न अल-हुसैन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक होगी।