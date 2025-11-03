गाजा युद्धविराम के बीच नेतन्याहू ने ली कसम, हमास का निरस्त्रीकरण करके ही लेंगे दम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को हमास को निरस्त्र करने और गाजा पट्टी का विसैन्यीकरण करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पिछले महीने लागू हुए युद्धविराम के बावजूद शेष आतंकी समूहों को निशाना बनाती रहेगी।

नेतन्याहू ने गाजा के रफा और खान यूनिस क्षेत्रों का हवाला देते हुए कहा, ''गाजा के हमारे नियंत्रण वाले हिस्सों में कुछ हमास समूह सक्रिय हैं और हम उन्हें व्यवस्थित रूप से खत्म कर रहे हैं।'' गाजा पट्टी का विसैन्यीकरण हमारा लक्ष्य- नेतन्याहू उन्होंने कहा, ''हमास को निरस्त्र करना और गाजा पट्टी का विसैन्यीकरण हमारा लक्ष्य है।'' इसपर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ सहमति व्यक्त की थी। अगर यह एक तरह से हासिल नहीं हो सकता, तो दूसरे तरीके से हासिल किया जाएगा।'' इजरायली सेनाएं गाजा में मौजूद सैनिकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई जारी रखेंगी।

कार्रवाई के लिए अमेरिका से इजाजत नहीं लेंगे- इजरायल "इजरायल अपने अमेरिकी सहयोगियों को कार्रवाई की सूचना देगा, लेकिन उनसे अनुमति नहीं मांगेगा।'' उन्होंने कहा कि इजरायल अपनी सर्वोच्च सुरक्षा जिम्मेदारी से समझौता नहीं करेगा। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब व्हाइट हाउस युद्धविराम को बनाए रखने और आगे बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। इजरायली हमले धीमी गति से जारी हैं।

युद्धविराम के बाद के बाद 236 फलस्तीनी मारे गए गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को कहा कि तीन हफ्ते से अधिक समय पहले शुरू हुए युद्धविराम के बाद से इजरायली गोलीबारी में 236 फलस्तीनी मारे गए और 600 घायल हुए है। इससे सात अक्टूबर 2023 से अब तक मृतकों की संख्या 68,865 हो गई है।