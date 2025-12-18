Language
    बुर्ज खलीफा पर गिरी बिजली, रोमांचक नजारा कैमरे में कैद; क्राउन प्रिंस ने शेयर किया हैरान करने वाला वीडियो

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:00 PM (IST)

    दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने बुर्ज खलीफा का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बिजली सीधे इमारत की चोटी पर गिरती हुई ...और पढ़ें

    Hero Image

    बुर्ज खलीफा की चोटी पर गिरी बिजली दुबई क्राउन प्रिंस के वीडियो ने मचाया तहलका (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे तेज आंधी-तूफान के दौरान बिजली सीधे बुर्ज खलीफा की चोटी पर गिरती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह वीडियो भले ही कुछ सेकंड का हो, लेकिन इसे देखने वाला हर शख्स चौंक गया। वीडियो में अंधेरा आसमान, बारिश की आवाज और गड़गड़ाती बिजली माहौल को और भी रोमांचक बना देती है। क्राउन प्रिंस ने इस वीडियो को एक हैशटैग और दो इमोजी के साथ साझा किया, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसे खूब पसंद किया।

    बुर्ज खलीफा और मौसम का कहर

    वीडियो के समय दुबई और यूएई के कई हिस्सों में मौसम खराब था। यूएई के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने अस्थिर मौसम को लेकर चेतावनी जारी की थी। गल्फ न्यूजकी रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी ने बारिश, आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि को लेकर कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया था। इसी दौरान बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का यह दुर्लभ नजारा कैमरे में कैद हुआ।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Fazza (@faz3)

    कौन हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद?

    शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हैं। उन्हें साल 2006 में दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया था और 2008 में वे दुबई के क्राउन प्रिंस बने।

    वह सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय रहते हैं। वे अक्सर अपनी फोटोग्राफी और प्रकृति से जुड़े शानदार तस्वीरें शेयर करते हैं। एक पोस्ट में उन्हें रेगिस्तान में लेटकर दुर्लभ पक्षियों की तस्वीरें लेते हुए भी देखा गया था।

    इंस्टाग्राम पर 'Fazza' के नाम से हैं मशहूर

    शेख हमदान इंस्टाग्राम पर 'Fazza' नाम से जाने जाते हैं। रिपोर्ट लिखे जाने तक उनके इंस्टाग्राम पर 1.7 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स थे और वे 2400 से अधिक पोस्ट साझा कर चुके हैं। उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लिखा है, "हर तस्वीर की एक कहानी होती है और हर कहानी में एक पल होता है, जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं।"

