    बोन्डी बीच हमले की जांच के बीच सिडनी में बड़ा पुलिस ऑपरेशन, पकड़े गए 7 लोग

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:26 PM (IST)

    सिडनी में बोन्डी बीच हमले की जांच के बीच पुलिस ने एक उपनगर में बड़ा ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने हथियारों से लैस होकर एक कार को रोका और 7 लोगों को हिरासत मे ...और पढ़ें

    बॉन्डी बीच हमले की जांच के बीच सिडनी में बड़ा पुलिस ऑपरेशन (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के बोन्डी बीच हमले की जांच के बीच गुरुवार को सिडनी के एक उपनगर में पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। भारी हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों ने एक कार को टक्कर मारकर रोका और 7 लोगों को हिरासत में लिया।

    न्यू साउथ वेल्स (NSW) पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि किसी हिंसक वारदात की योजना बनाई जा सकती है। इसी जानकारी के आधार पर दो कारों को रोका गया।

    पुलिस ऑपरेशन में क्या-क्या हुआ?

    पुलिस द्वारा जारी तस्वीरों में देखा गया कि कई लोग जमीन पर बैठे थे और चारों ओर कैमुफ्लाज वर्दी में पुलिस मौजूद थी। संदिग्धों को बंदूक की नोक पर रोका गया, जमीन पर उल्टा लिटाया गया, हथकड़ी लगाई गई और तलाशी ली गई। गिरफ्तारी के दौरान एक व्यक्ति के घायल होने के भी संकेत मिले, जिसके शरीर पर खून दिखाई दे रहा था।

    बोन्डी बीच हमले से जुड़ाव नहीं

    पुलिस ने साफ कहा है कि इस कार्रवाई का बोन्डी बीच आतंकी हमले की मौजूदा जांच से कोई संबंध नहीं मिला है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों को पकड़ा गया वे विक्टोरिया नंबर प्लेट वाली सफेद हैचबैक कार में सवार थे और उनके पास हथियार थे। पुलिस ने बताया कि अब यह ऑपरेशन पूरी तरह खत्म हो चुका है।

    सिडनी के बोन्डी बीच पर हुआ था हमला

    सिडनी के बोन्डी बीच पर रविवार शाम हुए यहूदी विरोधी (एंटी-सेमिटिक) हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के आरोपी साजिद अकरम और उनका बेटा नावेद हैं। यह घटना ऑस्ट्रेलिया में करीब तीन दशक में सबसे भीषण सामूहिक गोलीबारी मानी जा रही है।

