टूट जाएगा बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड... दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना रहा सऊदी अरब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन-सी है? जाहिर है कि आप बुर्ज खलीफा का नाम लेंगे। लेकिन बहुत जल्द ये रिकॉर्ड बदलने वाला है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अपने देश में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत बनवा रहे हैं, जिसे जेद्दा टावर कहा जा रहा है। ये इमारत 1000 मीटर ऊंची है।

बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। ऐसे में सऊदी अरब का जेद्दा टावर जब बनकर तैयार हो जाएगा, तो यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगा। बुर्ज खलीफा में 163 फ्लोर हैं, जबकि जेद्दा टावर में इससे ज्यादा फ्लोर होंगे। इसकी 80 मंजिल का काम पूरा हो चुका है। गल्फ न्यूज के अनुसार ये टावर 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा।

2020 में पूरा हो जाना था निर्माण जेद्दा टावर के निर्माण की घोषणा 2011 में हुई थी। इसके 2020 तक बनकर तैयार हो जाना था। लेकिन बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर जेद्दा टावर का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया था। तक तक टावर केवल 63 मंजिल तक बनकर तैयार हुआ था। अब इस साल निर्माण कार्य को फिर से शुरू किया गया है।