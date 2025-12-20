सबसे अमीर शेख: अबू धाबी, सऊदी अरब या कतर में से कौन हैं आगे

नई दिल्ली। खाड़ी देशों के शाही परिवारों की दौलत हमेशा से दुनिया की सबसे बड़ी संपत्तियों में गिनी जाती रही है। तेल, गैस, रियल एस्टेट और ग्लोबल निवेश के दम पर इन राजघरानों ने सैकड़ों अरब डॉलर की संपत्ति खड़ी की है। अबू धाबी, सऊदी अरब और कतर के शाही परिवारों ((Top 3 richest Sheikh in the world)) की कुल संपत्ति में बड़ा अंतर देखने को मिलता है।

सबसे अमीर कौन-से शेख हैं? अल नाहयान परिवार अबू धाबी के शासक और UAE के राष्ट्रपति Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan सबसे शेख हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अल नाहयान परिवार की नेटवर्थ 335.9 अरब डॉलर (करीब 30.24 लाख करोड़ रुपये) है। वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं।

ब्लूमबर्ग के अनुसार, अल नाहयान परिवार ओल्ड मनी का उदाहरण है। यह परिवार दशकों से अबू धाबी पर शासन करता आ रहा है, उस दौर से भी पहले जब तेल ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आज यह परिवार एनर्जी, सॉवरेन वेल्थ फंड और वैश्विक निवेशों के जरिए अपनी संपत्ति लगातार बढ़ा रहा है।

दूसरे नंबर पर: अल सऊद परिवार (सऊदी अरब) House of Saud यानी सऊदी शाही परिवार की कुल संपत्ति लगभग 213.6 अरब डॉलर (19.23 लाख करोड़ रुपये) आंकी गई है। इस परिवार की दौलत का सबसे बड़ा स्रोत देश के विशाल तेल भंडार और सरकारी तेल कंपनी Saudi Aramco है। हालांकि अल सऊद परिवार में करीब 15,000 सदस्य बताए जाते हैं, लेकिन असली संपत्ति का बड़ा हिस्सा वरिष्ठ राजपरिवार के पास है, जिसमें किंग सलमान और क्राउन प्रिंस Mohammed bin Salman शामिल हैं।

हाल के वर्षों में उनकी संपत्ति के आंकड़ों में उछाल Public Investment Fund (PIF) के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और मेगा प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश की वजह से आया है।

तीसरे स्थान पर: अल थानी परिवार (कतर) कतर का शासक परिवार House of Thani करीब 199.5 अरब डॉलर (19.76 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर है। इस परिवार की दौलत में तेज़ बढ़ोतरी 20वीं सदी के मध्य में विशाल ऑफशोर गैस फील्ड्स की खोज के बाद हुई।