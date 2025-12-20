Language
    सबसे अमीर शेख: अबू धाबी, सऊदी अरब या कतर में से कौन हैं आगे

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:36 PM (IST)

    खाड़ी देशों के शाही परिवारों की संपत्ति दुनिया भर (Richest royal family in the world) में मशहूर है। अबू धाबी के अल नाहयान परिवार की संपत्ति 335.9 अरब ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। खाड़ी देशों के शाही परिवारों की दौलत हमेशा से दुनिया की सबसे बड़ी संपत्तियों में गिनी जाती रही है। तेल, गैस, रियल एस्टेट और ग्लोबल निवेश के दम पर इन राजघरानों ने सैकड़ों अरब डॉलर की संपत्ति खड़ी की है। अबू धाबी, सऊदी अरब और कतर के शाही परिवारों ((Top 3 richest Sheikh in the world)) की कुल संपत्ति में बड़ा अंतर देखने को मिलता है।

    सबसे अमीर कौन-से शेख हैं?

    अल नाहयान परिवार अबू धाबी के शासक और UAE के राष्ट्रपति Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan सबसे शेख हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अल नाहयान परिवार की नेटवर्थ 335.9 अरब डॉलर (करीब 30.24 लाख करोड़ रुपये) है। वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं।

    ब्लूमबर्ग के अनुसार, अल नाहयान परिवार ओल्ड मनी का उदाहरण है। यह परिवार दशकों से अबू धाबी पर शासन करता आ रहा है, उस दौर से भी पहले जब तेल ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आज यह परिवार एनर्जी, सॉवरेन वेल्थ फंड और वैश्विक निवेशों के जरिए अपनी संपत्ति लगातार बढ़ा रहा है।

    दूसरे नंबर पर: अल सऊद परिवार (सऊदी अरब)

    House of Saud यानी सऊदी शाही परिवार की कुल संपत्ति लगभग 213.6 अरब डॉलर (19.23 लाख करोड़ रुपये) आंकी गई है। इस परिवार की दौलत का सबसे बड़ा स्रोत देश के विशाल तेल भंडार और सरकारी तेल कंपनी Saudi Aramco है। हालांकि अल सऊद परिवार में करीब 15,000 सदस्य बताए जाते हैं, लेकिन असली संपत्ति का बड़ा हिस्सा वरिष्ठ राजपरिवार के पास है, जिसमें किंग सलमान और क्राउन प्रिंस Mohammed bin Salman शामिल हैं।
    हाल के वर्षों में उनकी संपत्ति के आंकड़ों में उछाल Public Investment Fund (PIF) के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और मेगा प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश की वजह से आया है।

    तीसरे स्थान पर: अल थानी परिवार (कतर)

    कतर का शासक परिवार House of Thani करीब 199.5 अरब डॉलर (19.76 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर है। इस परिवार की दौलत में तेज़ बढ़ोतरी 20वीं सदी के मध्य में विशाल ऑफशोर गैस फील्ड्स की खोज के बाद हुई।

    अल थानी परिवार न सिर्फ कतर की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका दबदबा है। होटल, इंश्योरेंस और कंस्ट्रक्शन के अलावा, यह परिवार ग्लोबल स्तर पर भी बेहद प्रभावशाली निवेशक है। लंदन का मशहूर Harrods डिपार्टमेंट स्टोर और लग्ज़री फैशन ब्रांड Valentino जैसे प्रतिष्ठित एसेट्स भी इसी परिवार के पास हैं।

