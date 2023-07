Israel इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने 14 जुलाई की शाम रोम में अपने इतालवी समकक्ष एंटोनियो तजानी से मुलाकात की। कोहेन ने कहा कि इटली यूरोप के अग्रणी देशों में से एक है और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इसका काफी प्रभाव है। देशों के बीच संबंध दोनों देशों के हितों में योगदान देंगे और इजराइल राज्य की स्थिति को मजबूत करेंगे। उन्होंने इसके लिए इतालवी सरकार को धन्यवाद दिया।

इजरायली विदेश मंत्री कोहेन ने की इतालवी विदेश मंत्री से मुलाकात, ईरान में बढ़ते आतंक को लेकर की चर्चा

तेल अवीव, एजेंसी। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने 14 जुलाई की शाम रोम में अपने इतालवी समकक्ष एंटोनियो तजानी से मुलाकात की। कोहेन ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के विस्तार और तेहरान में आतंक के शासन के खिलाफ संयुक्त लड़ाई पर चर्चा की। इतालवी सरकार को दिया धन्यवाद कोहेन ने कहा, 'इटली, यूरोप के अग्रणी देशों में से एक है और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इसका काफी प्रभाव है। देशों के बीच संबंध दोनों देशों के हितों में योगदान देंगे और इजराइल राज्य की स्थिति को मजबूत करेंगे।' कोहेन ने कहा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इजराइल राज्य का समर्थन करने और देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के प्रयासों के लिए व्यक्तिगत रूप से इतालवी सरकार और विदेश मंत्री तेयानी को धन्यवाद दिया। इजराइल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता तजानी ने दोहराया कि उन्होंने मंत्री कोहेन को मजबूत दोस्ती जिसने हमेशा इटली को राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर इजराइल से जोड़ा है। इजराइल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इतालवी समकक्ष एंटोनियो तजानी ने हाल के सप्ताहों में हुए वीभत्स आतंकवादी हमलों के प्रति सहानुभूति भी जताई।

Edited By: Nidhi Avinash