गाजा में हमास से आमने-सामने की लड़ाई लड़ रही इजरायली सेना, फलस्तीन राष्ट्रपति ने इस बात पर जताई चिंता

रॉयटर, यरुशलम। इजरायली सेना गाजा सिटी के भीतर पहुंच गई है और वहां कई स्थानों पर उसकी हमास लड़ाकों से आमने-सामने की लड़ाई हो रही है। गुरुवार को इजरायली कार्रवाई में गाजा सिटी समेत पूरी गाजा पट्टी में 19 लोग मारे गए हैं।

बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क के लिए रवाना इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए हैं। वह वाशिंगटन जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। इस मुलाकात में गाजा में युद्धविराम के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।

इजरायल का हाउती के प्रमुख ठिकानों पर हमला इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने गुरुवार को यमन की राजधानी सना पर हमला किया। इन हमलों में हाउती संगठन के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा है कि हमने हाउती के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें बर्बाद कर दिया है। यह हमला हाउती के इजरायल के एइलात शहर पर किए गए ड्रोन हमले के जवाब में किया गया है। ड्रोन हमले में 22 लोग घायल हुए थे।

हमारा है फलस्तीन : महमूद अब्बास फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा पट्टी में इजरायल की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे ''युद्ध अपराध'' बताया। संयुक्त राष्ट्र महासभा को वीडियो के जरिये संबोधित करते हुए कहा, फलस्तीन हमारा है। फलस्तीनियों को चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों न सहनी पड़े, वे गाजा में ही रहेंगे।

अमेरिका द्वारा वीजा नहीं दिए जाने के कारण रामल्लाह शहर से वीडियो के माध्यम से संबोधन में अब्बास ने कहा, सात अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमास के हमला का हम समर्थन नहीं करते। गाजा फलस्तीन का अभिन्न अंग है उन्होंने कहा, गाजा फलस्तीन का अभिन्न अंग है। हम वहां शासन और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। हमास की शासन में कोई भूमिका नहीं होगी। उसे अपने हथियार फलस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण को सौंपने होंगे। हम सशस्त्र राष्ट्र नहीं चाहते।