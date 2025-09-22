गाजा में इजरायल का कहर, हमले में 40 फलिस्तीनियों की मौत; महिलाएं और बच्चे भी शामिल

गाजा सिटी और शरणार्थी शिविर पर इजरायल के हमले में 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं जिनमें 19 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। एक हमले में 14 लोग एक ही भवन पर हुए हवाई हमले में मारे गए। बुरेजी शरणार्थी शिविर में दवा लेने पहुंचे लोगों पर हमले में आठ फलस्तीनी मारे गए जिनमें चार बच्चे और दो महिलाएं थीं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा सिटी और शरणार्थी शिविर पर इजरायल के ताजा हमले में 40 से ज्यादा मारे गए हैं। मारे गए लोगों में 19 महिलाएं और बच्चे हैं। मृतकों में 14 एक ही भवन पर हुए हवाई हमले में मारे गए हैं। एक अन्य हमले में बुरेजी शरणार्थी शिविर में दवा लेने क्लीनिक पहुंचे लोगों पर हमले में आठ फलस्तीनी मारे गए हैं। मारे गए इन लोगों में चार बच्चे और दो महिलाएं हैं। यहां हुए हमले में 22 लोग घायल भी हुए हैं।

इजरायली सेना ने क्या कहा? इजरायली सेना ने इस हमले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। रविवार को इजरायली सेना ने लेबनान के बिंत जबेली शहर पर ड्रोन हमला किया। इस हमले में तीन बच्चों समेत पांच लोग मारे गए, दो लोग घायल हुए हैं।