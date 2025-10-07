गाजा में अब भी बम बरसा रहा इजरायल, अब तक 67 हजार फलस्तीनियों की मौत; पीस प्लान का क्या होगा?

हमास के हमले की दूसरी बरसी पर इजरायल ने गाजा पट्टी में बमबारी की जबकि मिस्त्र में युद्ध खत्म करने को लेकर वार्ता चल रही है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया था जिसके बाद इजरायल ने गाजा में सैन्य अभियान चलाया। वार्ता में बंधकों की रिहाई और युद्धविराम पर सहमति बनी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हमास के हमले की दूसरी बरसी पर मंगलवार को इजरायल ने गाजा पट्टी में जमकर बमबारी की। यह हमला ऐसे समय किया गया, जब मिस्त्र के शर्म अल-शेख शहर में युद्ध खत्म करने को लेकर इजरायल और हमास के अधिकारियों के बीच सोमवार से परोक्ष वार्ता चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के तहत चल रही वार्ता की राह में इजरायल के नए हमले से नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

सात अक्टूबर, 2023 को हमास ने इजरायल में बड़े पैमाने पर हमला किया था। करीब 1200 लोगों की हत्या की गई थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद से ही इजरायल ने गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान चला रखा है। इसमें अब तक 67 हजार से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, मिस्त्र के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को कई घंटे वार्ता चली।

वार्ता दूसरी दिन भी जारी रही दोनों पक्ष पहले चरण की ज्यादातर शर्तों पर सहमत हो गए हैं, जिनमें बंधकों की रिहाई और युद्धविराम शामिल है। यह वार्ता दूसरी दिन भी जारी रही। हालांकि ट्रंप की योजना के तहत हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा में भावी शासन समेत कई मुद्दों पर अनिश्चितताएं बरकरार हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से कह रहे हैं कि हमास को सरेंडर करना होगा और निरस्त्रीकरण करना होगा। लेकिन हमास ने इन मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

इधर, रॉयटर्स के मुताबिक, इजरायली टैंकों और लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को गाजा के कई इलाकों में बमबारी की। खान यूनिस और गाजा सिटी में हमलों को अंजाम दिया गया। जबकि इजरायली सेना ने बताया कि गाजा के आतंकियों ने मंगलवार सुबह कई सीमावर्ती इलाकों में राकेट दागे। इधर, फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने इंडोनेशिया समेत कई देशों में मंगलवार को प्रदर्शन किया और गाजा में युद्ध की निंदा की।

21 अरब डॉलर की सैन्य मदद दे चुका अमेरिका दो वर्ष पहले गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका अब तक इजरायल को 21 अरब डालर से ज्यादा की सैन्य सहायता दे चुका है। यह सहायता संयुक्त रूप से मौजूदा ट्रंप प्रशासन और पूववर्ती बाइडन प्रशासन में दी गई। एक अकादमिक अध्ययन में यह दावा किया गया है। यह अध्ययन इजरायल पर हमास के हमले की दूसरी बरसी पर प्रकाशित किया गया है।