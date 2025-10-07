गाजा में कितनी कामयाब होगी ट्रंप की शांति योजना? इजरायल-हमास के बीच मिस्र में हुई वार्ता
हमास और इजरायल के बीच जारी जंग के दो साल पूरे हो गए हैं। अब दोनों पक्षों ने गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से वार्ता शुरू की है। यह वार्ता मिस्र में अमेरिका की मध्यस्थता में हो रही है। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य पहले चरण का विवरण तय करना है जिसमें युद्धविराम और हमास द्वारा बनाए गए बंधकों को छुड़ाना शामिल है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हमास और इजरायल के बीच जारी जंग के 2 साल पूरे हो गए हैं। अब दो साल बाद इजरायल और हमास ने गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष तौर से वार्ता शुरू की।
दरअसल, मिस्र के लाल सागर स्थित रिसॉर्ट शर्म अल-शेख में हो रही यह वार्ता अमेरिका की मध्यस्थता में हो रही है। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य पहले चरण का विवरण तय करना है। पहले चरण के विवरण में युद्धविराम शामिल है, जिससे हमास की ओर बनाए गए सभी शेष बंधकों को छोड़ा जा सके।
इजरायल हमास युद्ध के दो साल पूरे
इजरायल और हमास के बीच युद्ध के 2 साल आज पूरे हो रहे हैं। दो साल पहले हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने दक्षिणी इजरायल में धावा बोल दिया था। उन्होंने 1200 लोगों की हत्या कर दी थी। इसमें अधिकांश नागरिक थे। वहीं, 251 लोगों का अपहरण कर लिया था। इसके बाद इजरायल ने हमास को समाप्त करने की योजना बनाई।
ट्रंप ने शांति योजना की पहल की
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच जारी जंग को समाप्त कराने के लिए शांति योजना की पहल की है। ट्रंप की इस शांति योजना को व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला है। इस योजना ने दो सालों से जारी विनाशकारी युद्ध के अंत की उम्मीद जगाई है।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, गत शनिवार को एक वरिष्ठ मिस्र के अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ अमेरिकी वार्ता दल का नेतृत्व कर रहे हैं। स्थानीय मिस्री मीडिया ने बताया कि विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मिस्र पहुँच चुके हैं और उनके वार्ता में शामिल होने की उम्मीद है।
हालांकि, हमास का कहना है कि उसके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उसके मुख्य वार्ताकार खलील अल-हय्या करेंगे। वहीं, इजरायल ने कहा कि उसके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उसके शीर्ष वार्ताकार और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विश्वासपात्र रॉन डर्मर करेंगे।
इजरायल के पीएम कार्यालय ने क्या कहा?
गौरतलब है कि इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि विदेश नीति सलाहकार ओफिर फॉक भी इजरायल के लिए अन्य लोगों के साथ मौजूद रहेंगे।
