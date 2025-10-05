ट्रंप की शांति योजना फेल, गाजा पर भीषण बमबारी; US प्रेसीडेंट बोले- 'खत्म हो जाएगा हमास'

डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना को हमास और इजरायल ने स्वीकार किया फिर भी इजरायल ने गाजा पर हमले जारी रखे। बमबारी में कई फलस्तीनी मारे गए और भवन बर्बाद हो गए। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हमास के केवल बयान देने से युद्ध नहीं रुकेगा। ट्रंप ने कहा कि हमास गाजा की सत्ता छोड़ने में आनाकानी करेगा तो उसका समूल नाश तय है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हमास के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना स्वीकार करने और हमले रोकने के लिए ट्रंप के कहने के बावजूद इजरायल ने रविवार को गाजा पर हमले जारी रखे। गाजा पट्टी पर बमबारी और गोलाबारी में 16 फलस्तीनियों के मारे जाने की सूचना है। हमलों में कई भवन भी बर्बाद हो गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि हमास ने शांति समझौता स्वीकार किया है, बंधकों के रिहा नहीं किया है। इसलिए केवल बयान देने भर से गाजा में युद्ध नहीं रुकेगा। जबकि ट्रंप ने कहा है कि हमास गाजा की सत्ता छोड़ने में आनाकानी करेगा तो उसका समूल नाश तय है।

इजरायल और हमास ने स्वीकार किया ट्रंप का शांति प्रस्ताव ट्रंप की शांति योजना को इजरायल ने सोमवार को स्वीकार कर लिया था जबकि शुक्रवार रात उसे हमास ने भी स्वीकार कर लिया। ट्रंप ने हमास के निर्णय का स्वागत करते हुए गाजा में जल्द शांति की उम्मीद जताई थी। लेकिन शांति की उम्मीद में लौटने की तैयारी कर रहे गाजा सिटी से विस्थापित लोगों से इजरायली सेना ने उन्हें शहर से दूर रहने के लिए कहा है। कहा कि गाजा सिटी अभी युद्ध क्षेत्र है।

काहिरा में बैठक से पहले इजरायल का गाजा पर हमला फलस्तीनी संगठनों का आरोप है कि इजरायली सेना इस तरह से हमले कर रही है कि गाजा पट्टी में ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। इसीलिए मृतकों की संख्या 67 हजार के पार चली गई है और हजारों लोगों के शव मलबे में दबे हुए हैं। इजरायल ने ये हमले ऐसे समय किए हैं जब कुछ ही घंटों में काहिरा में बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए बैठक होने वाली है।

गाजा में युद्ध रोकना बड़ी गलती होगी- बेजालेल स्मोट्रिच हमास बंधकों की रिहाई की तरह ही इजरायली सेना की वापसी का निश्चित कार्यक्रम चाहता है। जबकि ट्रंप की योजना में इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी का जिक्र है लेकिन उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया है। इस बीच इजरायल की मामूली बहुमत वाली नेतन्याहू सरकार में शामिल अति दक्षिणपंथी पार्टी के नेता और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा है कि गाजा में युद्ध रोकना बड़ी गलती होगी। ऐसे ही विचार आतंरिक सुरक्षा मंत्री इत्मार बेनगिविर के हैं।