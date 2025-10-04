ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर इजरायल ने फेरा पानी, गाजा में धुआंधार अटैक में गई 6 लोगों की जान

Israel Strikes Gaza अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल और हमास के बीच युद्ध रोकने के प्रयासों में जुटे हैं। उन्होंने गाजा में बमबारी रोकने के आदेश दिए थे लेकिन इजरायल ने फिर गाजा पर हमला किया जिसमें छह लोगों की मौत हो गई। इजरायल ने पहले ट्रंप के गाजा प्लान का पहला चरण लागू करने के आदेश दिए थे जिसमें सेना को नरमी बरतने के लिए कहा गया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप जोर-शोर से इजरायल और हमास का युद्ध रुकवाने की कोशिशों में लगे हैं। रविवार को ट्रंप ने गाजा में बमबारी रोकने के आदेश दिए थे। मगर, इसी बीच इजरायल ने एक बार फिर गाजा पर हमला बोल दिया है। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, इजरायल ने गाजा पर फिर से एयर स्ट्राइक की। इस दौरान गाजा सिटी में 4 लोगों की मौत हो गई और खान यूनिस में 2 लोगों की जान चली गई। इजरायली हमले के बाद गाजा में तबाही का मंजर। फोटो - रायटर्स ट्रंप के आदेश पर इजरायल की सहमति इजरायल ने शनिवार को ट्रंप के गाजा प्लान का पहला चरण लागू करने के आदेश दिए थे। इस दौरान इजरायली सरकार ने सेना को गाजा में नरमी बरतने और सैन्य गतिविधियों को कम करने के लिए कहा गया था। इजरायली सेना के चीफ ने भी इसकी पुष्टि की थी, लेकिन उन्होंने सैन्य गतिविधियों पर चुप्पी साध रखी थी।

ट्रंप ने हमास को दिया 2 दिन का समय डोनल्ड ट्रंप ने गाजा पर 20 पॉइंट प्लान पेश करते हुए हमास को 2 दिन यानी रविवार तक का समय दिया है। ट्रंप का मानना है कि सिर्फ वही गाजा में शांति स्थापित कर सकते हैं।