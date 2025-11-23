Language
    बेरूत में इजरायल का एयरस्ट्राइक, एक की मौत और 21 घायल; नेतन्याहू ने कहा- 'कभी भी कर सकते हैं कार्रवाई'

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:54 PM (IST)

    इजरायल ने बेरूत में हवाई हमला किया, जिसमें हिज्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया। हमले में एक व्यक्ति की मौत और 21 घायल हुए। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल हिज्बुल्लाह को कमजोर करने के लिए हर संभव कार्रवाई करेगा। यह हमला बेरूत के दक्षिणी इलाके में हुआ, जिससे आसपास के घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचा। लेबनान पर हिज्बुल्लाह को निरस्त्र करने का दबाव बढ़ रहा है।

    Hero Image

    बेरूत पर इजरायली हमला हिज्बुल्लाह कमांडर निशाना (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल ने रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में एयरस्ट्राइक की जिसमें उसने हिज्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाने का दावा किया। इस हमले के बाद एक इमारत की दीवार में बड़ा छेद हो गया और सड़क पर मलबा फैल गया। मौके पर मौजूद पत्रकारों के मुताबिक, घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल था।

    लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है और 21 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय ने इसे “प्रारंभिक आंकड़ा” बताया है। स्थानीय एजेंसी NNA के अनुसार, दक्षिणी बेरूत का यह इलाका बेहद भीड़भाड़ वाला है और यहां हिज्बुल्लाह का प्रभाव है। हमला होने से आसपास के कई घरों और वाहनों को नुकसान हुआ।

    इजरायल ने क्या दावा किया

    इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने ही यह कार्रवाई करने का आदेश दिया था। बयान में कहा गया, “कुछ देर पहले बेरूत के बीचोंबीच आईडीएफ ने हिज्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाया, जो संगठन के हथियार जुटाने और तैयारी की अगुवाई कर रहा था।”

    बयान में आगे कहा गया कि इजरायल अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए हर जगह और हर समय कार्रवाई करेगा। AFP के रिपोर्टर ने बताया कि हमला 9 मंजिला इमारत के तीसरे और चौथे फ्लोर पर हुआ। एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकाल रही थीं। NNA का कहना है कि इमारत पर तीन मिसाइलें दागी गईं, जिससे आसपास की संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचा।

    बढ़ता तनाव

    इजरायल ने नवंबर 2024 की सीजफायर के बाद से लेबनान में लगभग रोजाना हमले किए हैं, जिनमें वह दावा करता है कि उसके निशाने पर हिज्बुल्लाह के सदस्य होते हैं। लेकिन रविवार का यह हमला खास था क्योंकि बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर जून 5 के बाद यह पहला हमला है। इससे कुछ घंटे पहले ही दक्षिणी कस्बे आइता अल-शाब में भी एक हमला हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई।

    हिज्बुल्लाह को 2023 में हुए युद्ध के बाद काफी कमजोर माना जा रहा है। यह संघर्ष तब शुरू हुआ था जब उसने गाजा में हमास के समर्थन में इजरायल पर हमले शुरू किए थे। वहीं, लेबनान पर इजरायल और अमेरिका दोनों ही हिज्बुल्लाह को निरस्त्र करने का दबाव बढ़ा रहे हैं, जिसे संगठन ने खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने रविवार को फिर कहा कि इजरायल हिज्बुल्लाह को दोबारा मजबूत होने से रोकने के लिए जो भी जरूरी होगा वह करेगा।

