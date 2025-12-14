इजरायल ने हमास के टॉप कमांडर को किया ढेर, ड्रोन से कार को बनाया निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल ने गाजा में हमास के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया है। इजरायल का दावा है कि दक्षिणी गाजा में हुए तेज विस्फोट में हमास के टॉप कमांडर राएद सईद की मौत हो गई है। हालांकि, हमास ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।

हमास के अनुसार, इजरायली ड्रोन ने गाजा सिटी में नबुलसी जंक्शन के पास एक सिविलियन गाड़ी को निशाना बनाया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हैं। हमास ने इजरायल पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया है।

IDF ने दी जानकारी इजरायली फोर्स (IDF) के अनुसार, उन्हें सईद के गाजा शहर में होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इजरायल ने इस मौके का फायदा उठाकर राएद सईद को मौके पर ही ढेर कर दिया। इजरायली सेना पर हुए हमले के बाद IDF ने हमास पर यह एक्शन लिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सईद को मारने का आदेश दिया था।

इजरायल ने हमास के टॉप कमांडर को मार गिराया। फोटो - रायटर्स हमास ने लगाया सीजफायर उल्लंघन का आरोप इजरायल और हमास के बीच अक्टूबर 2025 में सीजफायर हुआ था। हमास का आरोप है कि इजरायल ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। इजरायल अब तक गाजा पर 800 से ज्यादा हमले कर चुका है, जिसेमं 380 से अधिक लोगों की जान गई है।

कौन था राएद सईद? राएद सईद हमास अल कासम ब्रिगेड के टॉप कमांडर्स में से एक था। वो अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हुए हमले की साजिश रचने में भी शामिल था। इसके अलावा हमास को हथियार सप्लाई करवाने के नेटवर्क में राएद सईद का अहम रोल था। हमास की गाजा बटालियन को लीड करने वाला सईद सीजफायर का फायदा उठाते हुए हमास को मजबूत करने में जुटा था।