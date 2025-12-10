Language
    नेतन्याहू ने पीएम मोदी को क्यों किया फोन? ट्रंप के बयान के बाद इस टॉपिक पर हुई बातचीत

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:33 PM (IST)

    इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन किया। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद कुछ खास मुद्दों ...और पढ़ें

    नेतन्याहू ने पीएम मोदी को किया फोन। (पीटीआई)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। नेतन्याहू ने मोदी से फोन पर पश्चिम एशिया की स्थिति पर अपने विचार साझा किए। दोनों नेताओं ने भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की और आपसी हितों के लिए इन संबंधों को नई ऊंचाई देने की प्रतिबद्धता दोहराई।

    प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और इसके हर रूप व अभिव्यक्ति के प्रति जीरो टालरेंस की नीति पर बल दिया। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने क्षेत्र में न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति के लिए भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया, जिसमें गाजा शांति योजना का शीघ्र कार्यान्वयन भी शामिल है। दोनों नेताओं ने आगे भी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई।

    यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब पिछले कुछ हफ्तों से नेतन्याहू की प्रस्तावित भारत यात्रा का रद होना सुर्खियों में रही है। नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी विस्फोट के बाद सुरक्षा कारणों से उनकी दिसंबर यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। यह साल 2025 में तीसरी बार हुआ जब यह यात्रा टली।

    अपुष्ट खबरों के अनुसार, इससे पहले अप्रैल और सितंबर में भी इसे रद किया गया था। दोनों देशों की टीमें अब नई तारीख तय करने में जुटी हैं। गौरतलब है कि नेतन्याहू वर्ष 2017 के बाद भारत के दौरे पर नहीं आ सके हैं। इस बार रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और हाई-टेक क्षेत्रों में बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद थी।

    हाल ही में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इजरायल का दौरा किया और नेतन्याहू से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी तेजी से काम करने पर सहमति बनी थी।