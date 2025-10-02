Israel-Hamas War: 'आखिरी मौका... गाजा में जो रुकेगा वो आतंकवादी', इजरायल की चेतावनी से मची खलबली

इजरायल ने गाजा शहर के निवासियों को पलायन करने का अल्टीमेटम दिया है जिसमें कहा गया है कि वहां रहने वालों को आतंकवादी माना जाएगा। रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने कहा कि सेना गाजा शहर की घेराबंदी कर रही है. कैट्ज़ ने कहा सेना ने नेत्ज़ारिम गलियारे पर कब्ज़ा कर लिया है जो मध्य गाजा को पश्चिमी तट से जोड़ता है.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्या इजरायल वाकई युद्ध खत्म करना चाहता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फिलिस्तीन में शांति लाने के लिए सलाह-मशविरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी और इजरायल गाजा के लोगों को अल्टीमेटम दे रहा हैं.

इजराइल ने बुधवार को गाजा के मुख्य शहर में रहने वाले लोगों को पलायन करने का आखिरी अल्टीमेटम दिया है. इजरायल ने कहा है कि, ''इस दौरान जो भी फिलिस्तीन में रहेगा वो आतंकवादी माना जाएगा।'' बुधवार को गाजा शहर में भारी बमबारी हुई है, जबकि इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने कहा कि सेना शहर की घेराबंदी मजबूत कर रही है।

इजरायल की आखिरी अल्टीमेटम कैट्ज़ ने एक्स पर लिखा, "यह गाजा में रहने वाले लोगों के लिए आखिरी मौका है, वो दक्षिण की ओर चले जाएं और हमास कार्यकर्ताओं को गाजा शहर में अलग-थलग छोड़ दें," उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग वहां रहेंगे, उन्हें "आतंकवादी और आतंकवादी समर्थक माना जाएगा।"

कैट्ज़ ने कहा, 'सेना ने नेत्ज़ारिम गलियारे पर कब्ज़ा कर लिया है, जो मध्य गाजा को पश्चिमी तट से जोड़ता है, जिससे गाजा का उत्तरी भाग प्रभावी रूप से दक्षिणी भाग से अलग हो गया है.' उन्होंने ये भी कहा कि गाजा शहर से दक्षिण की ओर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इजरायली सैन्य चौकियों से गुजरना होगा।

क्या ट्रंप के प्रस्ताव को मानेगा हमास? उधर हमास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसमे युद्ध को खत्म करने और हमास के हाथों बंदियों को वापस लेने की नीति शामिल है. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ट्रंप के नए प्रस्ताव में बहुत से ऐसे बिंदु शामिल हैं जो हमास को स्वीकार नहीं हैं. उन बिंदुओं में बदलाव किया जाना है. उनका मानना है कि आधिकारिक प्रतिक्रिया अन्य फिलिस्तीनी गुटों के साथ सलाह-मशविरा के बाद ही आएगी.