ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर आगे बढ़ने को तैयार इजरायली सेना, पहले चरण की तैयारियों को बढ़ाएगी आगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली सेना ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण की तैयारियों को आगे बढ़ाने लिए तैयार है। इजराइली सेना ने शनिवार को कहा कि वह गाजा में युद्ध समाप्त करने और बाकी सभी बंधकों को वापस लाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की योजना के पहले चरण की तैयारियों को आगे बढ़ाएगी।

सेना ने कहा कि इजराइली नेताओं ने उसे योजना के लागू के लिए करने के लिए तैयारी को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने कहा कि इजराइल गाजा में केवल रक्षात्मक स्थिति में आ गया है और सक्रिय रूप से हमला नहीं करेगा। अधिकारी ने कहा कि पट्टी से कोई भी सेना नहीं हटाई गई है।

ट्रंप ने हमास के बयान का किया स्वागत यह घोषणा ट्रंप द्वारा इजराइल को गाजा पर बमबारी बंद करने का आदेश देने के कुछ घंटों बाद आई, जब हमास ने कहा कि उसने उनकी योजना के कुछ तत्वों को स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने हमास के बयान का स्वागत करते हुए कहा, "मेरा मानना ​​है कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार हैं।"

अपने वादों को पूरा करने के लिए उत्सुक ट्रंप ट्रंप ने मंगलवार को हमले की दूसरी बरसी से पहले युद्ध समाप्त करने और दर्जनों बंधकों को वापस लाने के अपने वादों को पूरा करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे ह इस सप्ताह की शुरुआत में उनके प्रस्ताव को व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसका समर्थन किया है।

इजराइल युद्ध समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध- नेतन्याहू शुक्रवार को, नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजराइल उस युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है जो 7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुआ था, हालांकि उसने समूह के साथ संभावित मतभेदों को दूर नहीं किया है। नेतन्याहू पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय और ट्रंप की ओर से संघर्ष समाप्त करने का दबाव बढ़ रहा है।