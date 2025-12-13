ईरान ने ओमान में जब्त किया 60 लाख लीटर डीजल से भरा टैंकर, जहाज पर भारत-श्रीलंका-बांग्लादेश के क्रू सवार
ईरान ने ओमान में 60 लाख लीटर डीजल से भरा एक टैंकर जब्त किया है। जहाज पर भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के 18 क्रू सदस्य सवार थे। यह कार्रवाई अमेरिका द्व ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान ने अवैध ईंधन ले जा रहे एक तेल टैंकर को ओमान में जब्त किया है। ईरानी मीडिया के अनुसार, इस तेल टैंकर में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के 18 क्रू मेंबर सवार थे।
दरअसल, गल्फ ऑफ ओमान में ईरान ने एक तेल टैंकर के जब्ती की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तट पर एक तेल टैंकर को जब्त करने के दो दिन बाद हुई है।
ईरान की न्यूज एजेंसी ने होर्मोजगान के दक्षिणी प्रांत के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि ओमान सागर के तट के पास 60 लाख लीटर अवैध डीजल ईंधन ले जा रहे एक तेल टैंकर को कब्जे में लिया गया है। अधिकारी ने यह भी कहा कि जहाज ने रोके जाने से पहले अपने सभी नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिए थे।
दुनिया में सबसे सस्ता ईंधन ईरान में
बता दें कि ईरान में खुदरा ईंधन की कीमतें दुनिया में सबसे कम हैं, जिससे इसे अन्य देशों में तस्करी करके भेजना विशेष रूप से लाभदायक हो जाता है। इसीलिए ईरानी सेना द्वारा नियमित रूप से जहाजों को चेंकिग की जाती है, ताकि वे खाड़ी में अवैध रूप से ईंधन का परिवहन करने पर रोक लगा सके।
इससे पहले पिछले महीने ईरान ने पिछले महीने खाड़ी के जलक्षेत्र में एक तेल टैंकर को अवैध माल ले जाने के आरोप में जब्त कर लिया था। इस दौरान ईरान ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि यह किसी अन्य देश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई थी। इससे भी पहले ईरान इस क्षेत्र में कई कमर्शियल जहाजों को निशाना बना चुका है।
अमेरिका ने भी की थी कार्रवाई
बताते चले कि ईरान की यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तट से एक तेल टैंकर जब्त करने के दो दिन बाद हुई है। दो दिन पहले अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने एक हेलीकॉप्टर से जहाज पर चढ़कर इस पर जब्त किया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।