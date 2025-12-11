Video: वेनेजुएला के जहाज पर उतरी ट्रंप की सेना, पल भर में किया कब्जा
अमेरिका ने वेनेजुएला के तट से दूर एक तेल टैंकर को कब्जे में लिया। अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने वीडियो शेयर किया, जिसमें अमेरिकी सैनिक जहाज पर उतरकर उ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट से दूर एक तेल टैंकर (जहाज) को कब्जे में लिया है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें अमेरिकी सैनिक अपने विमान से जहाज के डेक पर उतरते हैं और शिप के कंट्रोल एरिया में जाकर उसे जब्त कर लेते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कार्रवाई को लेकर अमेरिकी सैनिकों की तारीफ की है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमने अभी-अभी वेनेजुएला के तट से एक टैंकर जब्त किया है। यह टैंकर अब तक का जब्त किया गया सबसे बड़ा टैंकर है।
हालांकि, ट्रंप ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि टैंकर का मालिक कौन है। लेकिन जब उनसे जहाज के तेल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे लगता है कि यह हमारे पास ही है।
जब्ती वारंट जारी
ट्रंप के बयान के कुछ घंटों के बाद अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने X पर एक पोस्ट में एक वीडियो साझा किया और कहा कि सरकार ने वेनेजुएला और ईरान से आ रहे एक टैंकर पर जब्ती वारंट को लागू किया।
उन्होंने कहा कि आज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड ने, रक्षा विभाग के सहयोग से, वेनेजुएला और ईरान से बैन तेल ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक कच्चे तेल के टैंकर को जब्त करने का वारंट जारी किया।
अमेरिका ने बैन किया है यह टैंकर
कई सालों से, यह तेल टैंकर एक अवैध तेल शिपिंग नेटवर्क में शामिल होने के कारण अमेरिका द्वारा बैन था, क्योंकि, यह विदेशी आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करता था। अमेरिकी सैनिकों द्वारा इस जहाज की जब्ती वेनेजुएला के तट के पास की गई। बैन तेल के ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा जांच जारी है।
Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025
