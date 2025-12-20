Language
    ईरान में एक और युवक को मिली फांसी की सजा, इजरायल के लिए जासूसी का था आरोप

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:07 PM (IST)

    ईरान ने इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में दोषी पाए गए 27 वर्षीय अघिल केशवर्ज को फांसी दे दी। उस पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ सहयोग करने क ...और पढ़ें

    मुकदमे के बाद उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान ने शनिवार को इजरायल के लिए जासूसी के आरोप में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को फांसी दे दी। मृतक की पहचान 27 वर्षीय अघिल केशवर्ज के रूप में हुई है, जिस पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ सहयोग का आरोप था।

    केशवर्ज को मई में देश के उत्तर-पश्चिमी शहर उरमिया में एक सैन्य मुख्यालय की तस्वीरें लेते समय गिरफ्तार किया गया था। उस पर तेहरान समेत ईरान के विभिन्न शहरों में मोसाद के लिए 200 से अधिक बार सैन्य और सुरक्षा ठिकानों की जानकारी जुटाने का आरोप लगाया गया।

    फांसी की सुनाई सजा

    एक रिपोर्ट के अनुसार, मुकदमे के बाद उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। वह वास्तुकला का छात्र था।

    ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से जारी छद्म संघर्ष के बीच इस साल जासूसी मामलों में फांसी की सजाओं में बढ़ोतरी हुई है।

    (न्यूज एजेंसी रॉयटर्स और एपी के इनपुट के साथ)

