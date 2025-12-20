ईरान में एक और युवक को मिली फांसी की सजा, इजरायल के लिए जासूसी का था आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान ने शनिवार को इजरायल के लिए जासूसी के आरोप में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को फांसी दे दी। मृतक की पहचान 27 वर्षीय अघिल केशवर्ज के रूप में हुई है, जिस पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ सहयोग का आरोप था।

