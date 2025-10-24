कौन थे गोल्डन वीजा वाले वैष्णव कृष्णकुमार? जिनकी दीवाली पार्टी के दौरान दुबई में हुई मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई के मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 18 साल के भारतीय छात्र की दीवाली समारोह के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वैष्णव कृष्णकुमार समारोह के दौरान बेहोश हो गए और उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि मौत का कारण दिल का दौरा था। दुबई पुलिस के फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अंतिम संस्कार के लिए शव को केरल भेजने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं, परिवार का कहना है कि वैष्णव कृष्णकुमार दिल की कोई बीमारी नहीं थी।

कौन थे वैष्णव कृष्णकुमार? वैष्णव कृष्णकुमार केरल के अलाप्पुझा के चेन्नीथला के रहने वाले थे। उनके माता-पिता वीजी कृष्णकुमार और विधु कृष्णकुमार, लंबे समय से दुबई में रह रहे हैं। उनके पिता 20 से ज्यादा सालों से वहां काम कर रहे हैं और वैष्णव और उनकी छोटी बहन वृष्टि कृष्णकुमार, दोनों का जन्म और पालन-पोषण यूएई में हुआ था।

वैष्णव के रिश्तेदारों ने बताया कि पूरा परिवार आखिरी बार दो साल पहले अपने नए बने घर में गृह प्रवेश समारोह में आया था। एक रिश्तेदार ने पीटीआई को बताया कि वे चेन्निथला बहुत कम आते थे। आखिरी बार वे दो साल पहले यहां आए थे। वैष्णव और उनकी बहन दुबई में पैदा हुए और वहीं पले-बढ़े। वह एक होशियार और बुद्धिमान लड़का था और उसके ज्यादातर दोस्त वहीं थे।