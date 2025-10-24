Language
    ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी ट्रेड टॉक की बंद, टीवी विज्ञापन पर क्यों भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति?

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:03 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं बंद करने का एलान किया है। ट्रंप का आरोप है कि कनाडा के एक टीवी चैनल पर अमेरिका के टैरिफ का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन के माध्यम से अमेरिकी अदालतों के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप के इस फैसले से दोनों देशों के बीच ट्रेड तनाव बढ़ने की आशंका है।

    डोनल्ड ट्रंप. अमेरिका के राष्ट्रपति। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप एक बार फिर कनाडा पर भड़क उठे हैं। उन्होंने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं बंद करने का भी एलान किया है। ट्रंप का दावा है कि कनाडा के एक टीवी चैनल के विज्ञापन पर अमेरिका के टैरिफ का विरोध किया जा रहा है।

    गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कनाडा में टीवी चैनल पर अमेरिका के टैरिफ को गलत ठहराया जा रहा है, इस स्थिति में वह कनाडा के साथ सभी ट्रेड वार्ता को समाप्त कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि विज्ञापन के माध्यम से अमेरिकी अदालतों के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

    कनाडा- अमेरिका में बढ़ सकता है ट्रेड तनाव 

    गौरतलब है कि ट्रंप की ये टिप्पणी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप के टैरिफ से पैदा हुए खतरे के कारण वह US के बाहर के देशों को अपने देश के एक्सपोर्ट को दोगुना करने का लक्ष्य बना रहे हैं। ट्रंप के अचानक बातचीत बंद करने के फैसले पर दोनों पड़ोसी देशों के बीच महीनों से बन रहे ट्रेड तनाव और बढ़ सकते हैं।

    ट्रंप ने अपनी पोस्ट में क्या कहा?

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखे से एक ऐड का इस्तेमाल किया है, जो FAKE है, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं।

    अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह ऐड $75,000 का था। उन्होंने ऐसा सिर्फ़ US सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के फैसले में दखल देने के लिए किया। USA की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए टैरिफ बहुत जरूरी हैं। उनके खराब बर्ताव के आधार पर, कनाडा के साथ सभी ट्रेड नेगोशिएशन खत्म किए जाते हैं।

    उल्लेखनीय है कि अमेरिका में दोबारा सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने यह कह दिया था कि वह कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाएंगे। वहीं, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी इसको लेकर आगबबूला हो गए थे और उन्हें कनाडा में हुए आम चुनाव में इसका फायदा भी मिला था। (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

