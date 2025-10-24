दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति से मिलेंगे ट्रंप, पुतिन को लेकर जमकर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति

एएनआई, वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा करने वाले हैं। उन्होंने बुधवार को खुद इन देशों की यात्रा करने की घोषणा की। ट्रंप ने यह भी बताया कि वह वह दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य आकर्षण दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग के साथ उनकी वार्ता होगी, जिसके बारे में ट्रंप की प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि यह वार्ता 30 अक्टूबर को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के दौरान होगी। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति के साथ प्रस्तावित शिखर सम्मेलन को किया रद अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रस्तावित शिखर सम्मेलन को रद कर दिया है। कूटनीतिक प्रयासों में कोई प्रगति नहीं हुई। वह बेकार की बैठक नहीं चाहते।

दक्षिण कोरिया में मैं चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग से मिलूंगा- ट्रंप ट्रंप ने कहा, 'अगले सप्ताह हम मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया में मैं चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग से मिलूंगा। हमारी बैठक काफी लंबी होगी। हम अपने कई सवालों, संदेहों और हमारे विशाल संसाधनों पर एक साथ काम कर सकते हैं। हमने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक रद कर दी है। यह मुझे सही नहीं लगा।'