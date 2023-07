Israel News इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इलाज कर रहे अस्पताल ने कहा कि विवादित न्यायिक सुधार विधेयक पर हो रही वोटिंग के मद्देनजर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बता दें बेंजामिन नेतन्याहू का रविवार को सफल पेसमेकर हार्ट सर्जरी ऑपरेशन हुआ।नेतन्याहू को पिछले सप्ताह भीषण गर्मी में कई घंटे तक धूप में रहने के चलते चक्कर आने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Israel: 'न्यायिक सुधार' विधेयक पर वोटिंग से पहले इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू को अस्पताल से मिली छुट्टी

Your browser does not support the audio element.