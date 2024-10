मिल गया हिजबुल्लाह का खजाना! बंकर में छिपाया था सोना और लाखों डॉलर का कैश; IDF का दावा

डैनियल हागरी ने इस जगह का नक्शा भी दुनिया के साथ शेयर किया। हागरी ने दावा किया कि अल-सालेह अस्पताल के नीच एक बंकर बनाया गया है, जहां यह खजाना रखा हुआ है।

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”



