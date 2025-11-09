Language
    'ये हमारी डिक्शनरी में ही नहीं...', इजरायल के सामने नहीं टेकेंगे घुटने, हमास ब्रिगेड ने खाई कसम

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:15 PM (IST)

    हमास के अल-कसम ब्रिगेड ने इजरायल के सामने आत्मसमर्पण न करने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि 'हार' शब्द उनके शब्दकोश में मौजूद नहीं है। गाजा में जारी संघर्ष के बीच, हमास ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी भूमि और अधिकारों की रक्षा करेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने गाजा के लोगों से धैर्य रखने का आग्रह किया है।

    इजरायल के सामने नहीं टेकेंगे घुटने हमास के लड़ाके। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हमास की आर्मड विंग ने रविवार को कहा कि गाजा के इजरायल नियंत्रित राफा इलाके में छिपे हमास के लड़के इजरायल के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उन्होंने मध्यस्थों से युद्धविराम के लिए खतरा बने संकट का समाधान खोजने का आग्रह किया।

    मीडिएशन प्रोसेस के जुड़े सूत्रों ने गुरुवार को रॉयटर्स को बताया कि गतिरोध को हल करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव के तहत लड़ाके एन्क्लेव के अन्य क्षेत्रों में जाने के बदले में अपने हथियार सौंप सकते हैं।

    मिस्र के मध्यस्थों ने प्रस्ताव दिया है कि सुरक्षित मार्ग के बदले, राफा में मौजूद लड़ाके मिस्र को अपने हथियार सौंप दें और वहां मौजूद सुरंगों का विवरण दें ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके।

    आत्मसमर्पण हमारी डिक्शनरी में ही नहीं- अल-कस्साम ब्रिगेड 

    अल-कस्साम ब्रिगेड के रविवार के बयान में लड़ाकों से भिड़ने के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया गया, जो अपना बचाव कर रहे थे।

    उन्होंने कहा, "दुश्मन को यह जान लेना चाहिए कि आत्मसमर्पण और खुद को सौंपने की अवधारणा अल-कस्साम ब्रिगेड की डिक्शनरी में ही नहीं है।"

    'हमास बलों को निरस्त्र करना व्यापक प्रक्रिया'

    अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने गुरुवार को कहा कि लगभग 200 लड़ाकों का प्रस्तावित सौदा गाजा में हमास बलों को निरस्त्र करने की व्यापक प्रक्रिया का एक परीक्षण होगा।

    अल-कस्साम ब्रिगेड ने राफा में लड़ाकों पर जारी बातचीत पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन संकेत दिया कि यह संकट युद्धविराम को प्रभावित कर सकता है।

    ब्रिगेड ने कहा, "हम मध्यस्थों को उनकी जिम्मेदारियों से पहले रखते हैं और उन्हें युद्धविराम की निरंतरता सुनिश्चित करने और दुश्मन को इसे तोड़ने के लिए तुच्छ बहाने बनाने और गाजा में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने के लिए स्थिति का फायदा उठाने से रोकने के लिए एक समाधान खोजना होगा।"

    युद्धविराम के बाद भी नहीं रुके हमले

    10 अक्टूबर को गाजा में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम के प्रभावी होने के बाद से राफा क्षेत्र में इजराइली बलों पर कम से कम दो हमले हुए हैं, जिसके लिए इजराइल ने हमास को दोषी ठहराया है। लेकिन हमास ने जिम्मेदारी से इनकार किया है।

    युद्धविराम लागू होने के बाद से राफा में सबसे भीषण हिंसा हुई है, जिसमें तीन इजराइली सैनिक मारे गए, जिसके बाद इजराइली जवाबी कार्रवाई में दर्जनों फलस्तीनी मारे गए। इसके अलावा, अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि वह रविवार दोपहर 2 बजे गाजा में इजराइली सैनिक हदर गोल्डिन का शव सौंप देगा।

    हमास ने 28 बंधकों में से 23 के शव सौंपे

    युद्धविराम के बाद से, हमास ने 28 बंधकों में से 23 के शव सौंप दिए हैं। हमास ने कहा है कि गाजा में तबाही के कारण शवों का पता लगाना मुश्किल हो गया है। इजराइल ने हमास पर देरी करने का आरोप लगाया है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)