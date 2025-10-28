हमास ने रेड क्रॉस को सौंपा एक और इजरायली बंधक का शव, 12 की तलाश अभी भी जारी
हमास ने रेड क्रॉस को एक और इजरायली बंधक का शव सौंपा है। इजरायल अभी भी 12 बंधकों की तलाश कर रहा है। रेड क्रॉस इस मामले में मध्यस्थता कर रहा है, ताकि शवों की पहचान और वापसी सुनिश्चित हो सके। यह घटना बंधक संकट की गंभीरता को दर्शाती है और पीड़ितों के परिवारों के लिए दुख बढ़ाती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली सेना ने सोमवार देर रात कहा कि हमास ने गाजा में एक और बंधक के शव को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। 10 अक्टूबर को युद्धविराम शुरू होने के बाद से, 15 बंधकों के अवशेष इजरायल को लौटा दिए गए हैं। ताजा शव इजरायल को लौटाए जाने के बाद, गाजा में 12 और शवों को अभी भी बरामद करके सौंपना बाकी है।
इससे पहले, इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने हंगरी में पत्रकारों को बताया कि इजरायल, तुर्की सैनिकों को उस अंतरराष्ट्रीय सेना में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाजा में इजरायल-हमास युद्ध में युद्धविराम समझौते की निगरानी के लिए प्रस्तावित किया है।
ट्रंप के 20 सूत्रीय समझौते से युद्ध विराम
इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा किए गए 20-सूत्रीय समझौते में युद्धविराम की निगरानी के लिए एक बल की आवश्यकता है, लेकिन इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कौन से देश सैनिक प्रदान करेंगे।
गाजा में तैनात होगी बहुराष्ट्रीय सेना
इसमें कहा गया है कि अमेरिका गाजा में तैनात करने के लिए "अरब और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल विकसित करने के लिए काम करेगा"। यह बल जांचे-परखे फलस्तीनी पुलिस बलों को प्रशिक्षित और सहायता प्रदान करेगा और जॉर्डन और मिस्र के साथ परामर्श करेगा, जिनके पास इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।
युद्धविराम समझौते का पहला चरण
युद्धविराम समझौते का पहला चरण अभी भी चल रहा है, और इसका ध्यान इजरायल द्वारा रखे गए फलस्तीनी शवों के बदले गाजा में बचे हुए मृत बंधकों की रिहाई पर केंद्रित है।
(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
इसे भी पढ़े: ट्रंप तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने को तैयार! बोले- 'मैं शारीरिक-मानसिक रूप से सक्षम'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।