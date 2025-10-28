हमास ने रेड क्रॉस को सौंपा एक और इजरायली बंधक का शव, 12 की तलाश अभी भी जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली सेना ने सोमवार देर रात कहा कि हमास ने गाजा में एक और बंधक के शव को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। 10 अक्टूबर को युद्धविराम शुरू होने के बाद से, 15 बंधकों के अवशेष इजरायल को लौटा दिए गए हैं। ताजा शव इजरायल को लौटाए जाने के बाद, गाजा में 12 और शवों को अभी भी बरामद करके सौंपना बाकी है।

इससे पहले, इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने हंगरी में पत्रकारों को बताया कि इजरायल, तुर्की सैनिकों को उस अंतरराष्ट्रीय सेना में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाजा में इजरायल-हमास युद्ध में युद्धविराम समझौते की निगरानी के लिए प्रस्तावित किया है।

ट्रंप के 20 सूत्रीय समझौते से युद्ध विराम इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा किए गए 20-सूत्रीय समझौते में युद्धविराम की निगरानी के लिए एक बल की आवश्यकता है, लेकिन इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कौन से देश सैनिक प्रदान करेंगे।