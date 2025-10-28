ट्रंप तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने को तैयार! बोले- 'मैं शारीरिक-मानसिक रूप से सक्षम'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डोनल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए तीसरे कार्यकाल की संभावना से इन्कार नहीं किया है। कहा, उनका ताजा एमआरआइ स्कैन टेस्ट परफेक्ट है और वह खुद को शारीरिक-मानसिक रूप से तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए सक्षम पाते हैं, इसलिए वह राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल पाने के हकदार हैं।

ट्रंप ने 2028 में उप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने से साफ इन्कार किया है। ट्रंप ने यह बात टोक्यो जाते समय अपने विमान एयरफोर्स वन में संवाददाताओं से बात करते हुए कही है।

अमेरिका का संविधान नहीं देता तीसरे कार्यकाल की इजाजत

अमेरिका का संविधान भले ही तीसरे कार्यकाल की अनुमति नहीं देता हो लेकिन 2024 में दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित ट्रंप तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं। ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनवाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास संविधान में संशोधन के लिए जरूरी बहुमत नहीं है।