Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ट्रंप तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने को तैयार! बोले- 'मैं शारीरिक-मानसिक रूप से सक्षम'

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करने की इच्छा जताई है। उन्होंने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बताया और देश का नेतृत्व करने की तैयारी जताई। ट्रंप ने अपनी पिछली उपलब्धियों का हवाला देते हुए अमेरिका को फिर से महान बनाने का वादा किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    डोनल्ड ट्रंप। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डोनल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए तीसरे कार्यकाल की संभावना से इन्कार नहीं किया है। कहा, उनका ताजा एमआरआइ स्कैन टेस्ट परफेक्ट है और वह खुद को शारीरिक-मानसिक रूप से तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए सक्षम पाते हैं, इसलिए वह राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल पाने के हकदार हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप ने 2028 में उप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने से साफ इन्कार किया है। ट्रंप ने यह बात टोक्यो जाते समय अपने विमान एयरफोर्स वन में संवाददाताओं से बात करते हुए कही है।

    अमेरिका का संविधान नहीं देता तीसरे कार्यकाल की इजाजत

    अमेरिका का संविधान भले ही तीसरे कार्यकाल की अनुमति नहीं देता हो लेकिन 2024 में दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित ट्रंप तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं। ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनवाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास संविधान में संशोधन के लिए जरूरी बहुमत नहीं है।

    अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी बहुत लंबी है, इसके चलते 2028 के चुनाव में ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना और जीतना संभव नहीं लगता है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)