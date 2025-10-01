हमास का खात्मा तय... इजरायली सेना गाजा में घुसकर रही आतंकियों का सफाया; अमेरिका भी खुलकर आया साथ

ट्रंप की गाजा को लेकर घोषित शांति योजना की प्रति हमास के पास पहुंच गई है और वह इसकी समीक्षा कर रहा है। शांति योजना को जिस तरह का समर्थन मिला है उसके चलते हमास पर इसे मानने का दबाव बढ़ गया है। ट्रंप ने कहा हमास के पास योजना को स्वीकार करने के लिए तीन-चार दिन हैं। अगर उसने इसे स्वीकार नहीं किया तो उसका बहुत दुखद अंत होगा।

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा को लेकर घोषित शांति योजना की प्रति हमास के पास पहुंच गई है और वह इसकी समीक्षा कर रहा है। शांति योजना को जिस तरह का समर्थन मिला है उसके चलते हमास पर इसे मानने का दबाव बढ़ गया है।

हमास को इजरायल-अमेरिका मिलकर खत्म करेंगे हमास के लिए हर स्थिति में खत्म हो जाने वाले हालात हैं। शांति योजना को मानेगा तो खुद को खत्म करेगा और नहीं मानेगा तो इजरायल और अमेरिका उसे मिलकर खत्म करेंगे। ट्रंप ने इस आशय के संकेत सोमवार रात वाशिंगटन में प्रेस कांन्फ्रेंस में दे दिए हैं।

ट्रंप ने कहा, हमास के पास योजना को स्वीकार करने के लिए तीन-चार दिन हैं। अगर उसने इसे स्वीकार नहीं किया तो उसका बहुत दुखद अंत होगा। यह दो वर्ष से चल रहे गाजा युद्ध की समाप्ति होगी। गाजा युद्ध के दौरान मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले कतर और मिस्त्र ने 20 बिंदुओं वाली ट्रंप की योजना की प्रति हमास के नेताओं को दे दी है।

हथियार छोड़ने की अपेक्षा को हमास ने हमेशा नकारा है योजना में हमास से हथियार डालने और गाजा की सत्ता से हमेशा के लिए दूर होने को कहा गया है। हथियार छोड़ने की अपेक्षा को हमास ने हमेशा नकारा है। शांति योजना के सार्वजनिक होने से पहले सोमवार को दिए बयान में हमास ने स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र की स्थापना से पहले वह अपने हथियार नहीं छोड़ेगा।

अरब देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है ट्रंप ने कहा है कि अरब देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसका मतलब साफ है कि यह फलस्तीनियों के लिए लाभदायक है। अब हमास को इस पर निर्णय लेना है। लेकिन हमास के नजदीकी सूत्र के अनुसार यह प्रस्ताव भेदभावपूर्ण और इजरायल के पक्ष में है। इसमें हमास के लिए असंभव शर्तें रखी गई हैं।

इस योजना का उद्देश्य हमास को खत्म करना है। फलस्तीनी प्राधिकार के एक अधिकारी ने नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर कहा कि यह योजना इजरायल के हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें फलस्तीनियों के लाभ के लिए कुछ भी नहीं है।

बंधकों के बदले 250 उम्रकैद पाए फलस्तीनी रिहा होंगे योजना के अनुसार इजरायल के जीवित बंधकों के बदले इजरायल 250 उम्रकैद पाए फलस्तीनियों को जेल से रिहा करेगा। इसके अतिरिक्त 1,700 वे फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे जिन्हें सात अक्टूबर, 2023 के बाद गिरफ्तार किया गया है। योजना के अनुसार एक मृत बंधक के बदले 15 मृत फलस्तीनियों के शव इजरायल वापस करेगा।