ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमत हुआ हमास, छोड़ेगा सभी इजरायली बंधक; गाजा में बमबारी रोकने की अपील

रॉयटर, तेल अवीव। हमास ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सभी इजरायली बंधक छोड़ने पर सहमत हो गया है। रॉयटर के मुताबिक, हमास ने शुक्रवार को कहा कि वह गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के कुछ पहलुओं पर सहमत हो गया, जिसमें बंधकों को रिहा करना और एन्क्लेव का प्रशासन सौंपना शामिल है, लेकिन वह अपनी कई अन्य शर्तों पर बातचीत करना चाहेगा।

ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद हमास बैकफुट पर आया रॉयटर के मुताबिक, हमास के बयान की एक प्रति में, हमास ने ट्रंप की 20-सूत्रीय योजना पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फलस्तीनी उग्रवादी समूह हमास को प्रस्ताव स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए रविवार तक का समय दिया था। ट्रंप ने यह नहीं बताया है कि क्या शर्तों पर बातचीत होगी, जैसा कि हमास चाहता है।

हमास शांति के लिए तैयार है- ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उनका मानना ​​है कि हमास शांति के लिए तैयार है और उन्होंने इजरायल से गाजा पर बमबारी बंद करने को कहा है। यह बात फलस्तीनी आतंकवादी समूह द्वारा यह घोषणा करने के बाद कही गई है कि वह उनकी युद्ध विराम योजना के तहत बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि हमास द्वारा अभी जारी किए गए बयान के आधार पर, मेरा मानना ​​है कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार हैं। इजरायल को गाजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए, ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से बाहर निकाल सकें।