युद्धविराम के प्रयासों के बीच जारी हैं इजरायली हमले, गाजा में मरने वालों की संख्या 66 हजार के पार

गाजा में इजरायल के हमले जारी हैं जहां इजरायली सेना और हमास के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। ताजा हमलों में मरने वालों की संख्या 66 हजार के पार हो गई है। इजरायली सेना ने गाजा में आतंकियों के 140 ठिकानों को निशाना बनाया है। हमास ने कहा है कि इजरायली हमलों के चलते दो बंधकों से संपर्क टूट गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्धविराम की कोशिशों के बीच रविवार को गाजा में इजरायल के हमले जारी रहे। गाजा सिटी में इजरायली टैंक और भीतर तक पहुंच गए हैं। वहां पर इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है।

ताजा हमलों में मारे गए लोगों को मिलाकर गाजा में करीब दो वर्ष के युद्ध में मृतक फलस्तीनियों की संख्या 66 हजार को पार कर गई है। रविवार को नुसीरत शरणार्थी क्षेत्र के एक घर पर हुए हमले में 10 लोग मारे गए। इजरायली हमलों में कुछ और लोगों के मारे जाने की भी अपुष्ट सूचना है। ताजा मृतक संख्या मिलाकर गाजा में अक्टूबर 2023 से अभी तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 66,005 हो गई है।

इजरायली सेना ने क्या कहा? इजरायली सेना ने बताया है कि रविवार को गाजा में आतंकियों के 140 ठिकानों को निशाना बनाया गया जिसमें हमास और बाकी संगठनों को भारी नुकसान हुआ है। इस बीच हमास ने कहा है कि गाजा सिटी में इजरायली सेना के विध्वंसक हमलों के चलते उसका दो बंधकों-मैटन एंग्रेस्ट और ओमरी मिरान से संपर्क टूट गया है। उनके साथ अनहोनी की आशंका है।

महानता साबित करने के लिए सही समय : ट्रंप गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के लिए चल रहे प्रयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मध्य-पूर्व में अपनी महानता साबित करने के लिए हमारे पास सही समय है। हमें अपनी क्षमता साबित करनी है।