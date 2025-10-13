ट्रंप को मिलेगा इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'अब यहां अनंत काल तक रहेगी शांति

Language
    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:24 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए नामित किया गया है। नेतन्याहू ने गाजा संघर्ष के बाद ट्रंप को इजरायल का सबसे बड़ा दोस्त बताया। ट्रंप ने भी नेतन्याहू की तारीफ करते हुए कहा कि उनसे डील करना आसान नहीं है, पर यही उन्हें महान बनाता है। ट्रंप ने अपने आठ युद्धों को रोकने के दावे को फिर दोहराया।

    नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े (फोटो: रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को इजरायल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए नॉमिनेट किया गया है। गाजा में कई वर्षों से जारी इजरायल-हमास संघर्ष के औपचारिक समापन के बाद नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। नेतन्याहू ने ट्रंप को व्हाइट हाउस में इजरायल का अब तक का सबसे महान दोस्त तक कह दिया।

    वहीं ट्रंप ने भी नेतन्याहू की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू से डील करना आसान नहीं है, लेकिन यही बात उन्हें महान बनाती है। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अब तो थोड़ा बेहतर हो जाइए, अब तो आप यु्द्ध में नहीं है। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान एक बार फिर 8 युद्धों को रोकने के अपने दावे को दोहराया।

    'अनंत काल तक रहेगी शांति'

    ट्रंप ने कहा, 'इतने साल के निरंतर युद्ध और अंतहीन खतरे के बाद आज आसमान शांत है। बंदूकें और सायरन भी शांत हैं। सूरज एक ऐसी पवित्र भूमि पर उग रहा है, जहां शांति है। ये क्षेत्र ईश्वर की इच्छा से अनंत काल तक शांति से रहेगा। यह सिर्फ एक युद्ध का अंतर नहीं, एक नए मिडिल ईस्ट का ऐतिहासिक उदय है।'

    ट्रंप ने 8 युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा, 'बहुत से लोगों ने कहा था कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। लेकिन कई महान अमेरिकी देशभक्तों की बदौलत हम ये कर पाए। जब आप 8 महीने में 8 युद्ध रुकवाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको युद्ध पसंद नहीं है। सभी को लगता है कि मैं क्रूर हो जाऊंगा। लोगों को लगता है कि मेरा व्यक्तित्व युद्ध करने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तित्व युद्ध रोकने वाला है।'

    वहीं नेतन्याहू ने भी ट्रंप की तारीफ में कोई कसर नहीं रखी। नेतन्याहू ने कहा, 'मैंने कई अमेरिकी राष्ट्रपति देखे, लेकिन ट्रंप जितना तेजी और निर्णायक रूप से दुनिया को आगे बढ़ाते किसी को नहीं देखा। आप मानवता के इतिहास में अंकित हो चुके हैं।' इजरायली संसद नेसेट के अध्यक्ष अमीर ओहाना ने तो ट्रंप की तुलना प्राचीन फारसी शासक साइरस द ग्रेट से कर दी।

