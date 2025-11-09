Gaza War: राफा बॉर्डर के नीचे सुरंग में फंसे हमास के 200 लड़ाके, बाहर खड़ी इजरायली सेना; आतंकियों का मरना तय

डिजिटल डेस्क, गाजा। गाजा के राफा बॉर्डर के नीचे, सुरंग में, करीब 200 हमास लड़ाके फंसे हुए हैं, यहां न तो रोशनी है और कोई अन्य सुविधा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगभग 200 हमास बंदूकधारियों को सुरक्षित मार्ग देने से इनकार कर दिया है। इस बात से जाहिर है कि हमास के आतंकी उसी सुरंग में अपना दम तोड़ देंगे। इजरायली सेना ने सुरंग के बाहर पत्थर और सीमेंट भरना शुरू कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुरग के बाहर इजरायली सेना आधिकारिक सूत्रों के हवाले से, रिपोर्टों में कहा गया है कि इजरायली सेना ने सुरंग निकास मार्गों को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे हमास के लड़ाके गाजा के उस हिस्से में फंस गए हैं जो अब इजरायली नियंत्रण में है। इजरायली सेना प्रमुख अयाल जमीर ने सरकार के कड़े रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि हमास पर कोई समझौता नहीं होगा। हम उन्हें अंडरवियर में सैन्य ठिकानों तक ले जाएंगे।

आतंकियों को कोई माफी नहीं दी जाएगी कुछ इजरायली मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि अगर हमास लड़ाके अपने हथियार डाल दें तो उन्हें आत्मसमर्पण करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, नेतन्याहू के कार्यालय ने इन दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी हमास सदस्य को माफी या सुरक्षा नहीं दी जाएगी।

इजरायल ने 15 फलस्तीनियों के शव लौटाए इजरायल ने शनिवार को 15 फलस्तीनियों के शव लौटा दिए। इससे एक दिन पहले ही हमास ने एक बंधक के अवशेष इजरायल को लौटाए थे। खान यूनिस शहर के नासिर अस्पताल ने बताया कि 15 शव वहां लाए गए थे।

गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि हमास और इजरायल के बीच युद्धविराम की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस बीच, शनिवार को गाजा में इजरायली गोलीबारी में एक फलस्तीनी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। वह मध्य गाजा पट्टी में बुरेज शरणार्थी शिविर के पास मारा गया।