1993 में पहली बार बनी सांसद, सियासत में दबदबा... कौन हैं साने ताकाईची, जो बन सकती हैं जापान की पहली महिला PM?

डिजिटल डेस्क, टोक्यो। जापान की पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची को शनिवार को जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) का नेता चुना गया है। उनके जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। जापान की जनता बढ़ती कीमतों से काफी नाराज है। ऐसे में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल करने के लिए ताकाइची को चुना है। निवर्तमान शिगेरु इशिबा के स्थान पर किसी अन्य नेता को चुनने के लिए संसद में 15 अक्टूबर को मतदान होने की उम्मीद है।

