अमेरिका को 'Love You' बोलकर देश से निकल गई ये भारतीय लड़की, वायरल वीडियो में बताई चौंकाने वाली बात

भारतीय युवती अनन्या जोशी का अमेरिकन ड्रीम नौकरी और वीजा समस्या के चलते अधूरा रह गया। F-1 वीजा पर अमेरिका में पढ़ाई करने और OPT के तहत नौकरी करने के बाद कंपनी की ई-वैरिफाइड न होने के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। अनन्या ने 20-30 इंटरव्यू दिए पर ग्रीन कार्ड या सिटिजनशिप की मांग के कारण सफलता नहीं मिली।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 'अमेरिकन ड्रीम' हर किसी के लिए सच नहीं हो पाता है। भारतीय युवती अनन्या जोशी के लिए यह सपना अधूरा रह गया। नौकरी न मिलने और वीजा संबंधी परेशानियों के चलते उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। जाते वक्त उन्होंने भावुक होकर सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनन्या ने बताया कि वह अमेरिका में F-1 वीजा पर पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) के तहत नौकरी ज्वाइन की थी। कंपनी ने उन्हें भरोसा दिया था कि वे ई-वैरिफाइड हैं, जिससे अनन्या अपने STEM OPT एक्सटेंशन पर काम जारी रख सकती थी। लेकिन बाद में पता चला कि कंपनी ई-वैरिफाइड नहीं है। इस वजह से अनन्या एक्सटेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकीं और कंपनी ने उन्हें निकाल दिया।