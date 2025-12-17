पति के 520 अफेयर्स का पता लगते ही पैरों तले खिसकी जमीन, फिर पत्नी ने किया कुछ ऐसा कि बन गई इंस्पिरेशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जापान की एक महिला नेमु कुसानो की जिंदगी में उस वक्त भूचाल आ गया जब उन्हें पता चला कि उनके पति के 520 महिलाओं के साथ अफेयर रहे हैं। वह अपने बेटे की दुर्लभ बीमारी की देखभाल अकेले कर रही थीं, जबकि पति काम के नाम पर घर से दूर रहते थे।

इस धोखे के बावजूद नेमु ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कहानी को कॉमिक बनाकर दुनिया के सामने रखा, जो अब कई सिंगर मदर की प्रेरणा बन गई हैं। नेमु की शादी एक दोस्त की सलाह पर हुई थी। पति को देखकर लगा कि वह गंभीर और शर्मीले इंसान हैं, जो कभी धोखा नहीं देंगे। नेमु ने उन पर पूरा भरोसा किया। शादी के बाद उनका एक बेटा हुआ, लेकिन बेटे को जन्म से ही एक बेहद दुर्लभ बीमारी हो गई। दुनिया में ऐसे मरीजों की संख्या 30 से भी कम है।

शादी के बाद ही मुश्किलों की हुई शुरूआत नेमु के पति काम पर ज्यादा समय देते थे और घर पर कम आते थे। नेमु ने सोचा कि यह काम का दबाव है। वह अकेले बेटे की पूरी देखभाल करने लगीं। घर का खर्च भी नेमु अपनी बचत से चलाती रहीं। पति की अनुपस्थिति में नेमु ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि पति मेहनत कर रहे हैं।

एक दिन नेमु को पति के बैग में कंडोम और सेक्स की उत्तेजना बढ़ाने वाली दवाइयां मिलीं। इसके अलावा पति के फोन पर डेटिंग ऐप्स की नोटिफिकेशन आने लगीं। नेमु हैरान रह गईं। जब पूछा तो पति ने कहा कि यह सब काम के तनाव की वजह से है। लेकिन नेमु को शक हो गया था।

धोखे के बाद चौंकाने वाला खुलासा नेमु ने पति के फोन और रिकॉर्ड्स चेक किए। जो सामने आया, वह कल्पना से परे था। उसके पति ने 520 महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे, जिनमें एस्कॉर्ट गर्ल्स और एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस भी शामिल थीं। ये सब देखते ही नेमु को गुस्सा आया और बदला लेने का मन किया, लेकिन बेटे का खयाल आते ही रुक गईं। उन्होंने सोचा कि बदला लेने से बेटे को नुकसान हो सकता है।

नेमु अपने पति को डॉक्टर के पास ले गई। जांच में पता चला कि पति को सेक्स एडिक्शन है। ये लत उन्हें स्कूल के समय से चला आ रहा था। इस बीमारी के बारे में जानकर नेमु को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अब वह समझ गईं कि यह कोई सामान्य धोखा नहीं, बल्कि एक बीमारी है।

पति ने अलग होकर अब अकेले बेटे को पाल रहीं हैं बेटे की भलाई के लिए नेमु ने पति से बात करने की कोशिश की। यहां तक कि थेरेपी में भी साथ गईं। लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार नेमु ने अलग होकर बेटे को अकेले पालने का फैसला किया। अब वह अलग रहती हैं और बेटे की देखभाल खुद करती हैं।