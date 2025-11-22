Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूमो रिंग में महिलाओं को प्रतिबंध! जापान की पहली महिला नेता के साथ भेदभाव?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:36 PM (IST)

    जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची के सामने सूमो रिंग में महिलाओं के प्रवेश पर रोक हटाने की चुनौती है। सदियों से महिलाओं को कई धार्मिक स्थलों में जाने से रोका गया है, जिसके पीछे धार्मिक मान्यताएं हैं। अब देखना यह है कि क्या ताकाइची इस परंपरा को तोड़ पाएंगी, खासकर जब जापान में महिलाओं की भूमिका बदल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जापान की पीएम साने ताकाइची। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साने ताकाइची ने अक्टूबर में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। अब उन्हें यह तय करना होगा कि क्या वह सूमो रिंग में महिलाओं के जाने पर लगने वाली रोक को हटा पाएंगी?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को खत्म होने वाले क्यूशू ग्रैंड सूमो टूर्नामेंट के विनर को प्राइम मिनिस्टर कप दिया जाएगा। इस कप को देने के लिए पहले कुछ पुरुष प्रधानमंत्री रिंग में आ चुके हैं। ताकाइची जापान के पारंपरिक जेंडर और पिता के मूल्यों का समर्थन करने वाली एक पक्की कंजर्वेटिव हैं और शायद इस टैबू को न तोड़ें।

    इस टैबू को लेकर बहस जारी

    लेकिन महिलाओं के खिलाफ टैबू पर बहस शायद जारी रहेगी और इसका एक बड़ा कारण यह है कि अब जापान को एक महिला लीड कर रही है। इस बात की भी आलोचना हो रही है कि सूमो और दूसरी धार्मिक जगहों पर बैन जापानी समाज में महिलाओं की बदलती जगह से मेल नहीं खाता।

    सूमो रिंग विवाद का केवल एक हिस्सा है। जापान में सदियों से महिला भक्तों को कुछ पवित्र पहाड़ों, धार्मिक ट्रेनिंग सेशन, मंदिरों, धार्मिक स्थलों और त्योहारों में जाने से मना किया गया है।

    जापान में महिलाओं को लेकर कई मान्यताएं

    आइची गाकुइन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और धर्म और जेंडर की एक्सपर्ट नाओको कोबायाशी का कहना है कि दुनिया में दूसरी जगहों पर भी ऐसे ही टैबू हैं, लेकिन जापान में जो टैबू है वह पीरियड्स और बच्चे के जन्म से जुड़ी महिलाओं की "अशुद्धि" की मान्यता के साथ-साथ कुछ औरतों से नफरत करने वाले बौद्ध विचारों से उपजा है।

    माउंट फूजी समेत पवित्र पहाड़ों और धार्मिक जगहों पर महिलाओं के जाने पर लगी रोक पिछले कुछ सालों में काफी हद तक खत्म कर दी गई है। लेकिन कुछ धार्मिक जगहों और त्योहारों पर यह अभी भी है। कोबायाशी ने कहा कि इनमें से कई बैन 19वीं सदी के मीजी युग या उसके बाद के हैं और इस टैबू को तोड़ना मुश्किल रहा है क्योंकि सालों से महिलाओं को राजनीतिक और धार्मिक फैसले लेने से भी दूर रखा गया है।

    सूमो की शुरुआत जापान के मूल धर्म शिंटो के रीति-रिवाजों से हुई है, जो ज्यादातर एनिमिज्म और इस विश्वास पर आधारित है कि हजारों कामी या आत्माएं प्रकृति में रहती हैं। पहले सूमो मैच 1,500 साल पहले कामी को समर्पित एक रस्म के तौर पर हुए थे, जिसमें अच्छी फसल के लिए प्रार्थना, मंदिरों में डांस और दूसरे प्रदर्शन शामिल थे।

    यह भी पढ़ें: जापान के शहर में भीषण आग से हाहाकार, 170 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक