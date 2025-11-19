जापान के शहर में भीषण आग से हाहाकार, 170 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक

डिजिटल डेस्क, टोक्यो। जापान का एक शहर भीषण आग की चपेट में आ गया है। 170 से ज्यादा इमारतें इस आग में जलकर खाक हो गई हैं। आग इतनी भयंकर है कि इसपर काबू पाना मुश्किल हो गया है। रात भर की मशक्कत के बाद भी आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया जा सका है।

यह आग जापान की राजधानी टोक्यो से महज 770 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओइता शहर के सागानोसेकी जिले में लगी है। आग से बचने के लिए 175 के आसपास लोगों ने इमरजेंसी शेल्टर में शरण ली है। 1 व्यक्ति लापता आग मंगलवार शाम को लगभग 5:40 बजे (भारतीय समय के अनुसार 8:40 बजे) लगी थी। दमकल विभाग ने आग से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि, एक व्यक्ति गायब है, जिसकी तलाश की जा रही है।