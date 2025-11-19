Language
    जापान के शहर में भीषण आग से हाहाकार, 170 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:02 AM (IST)

    Japan Fire: जापान के ओइता शहर में भीषण आग लगने से 170 से अधिक इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। आग इतनी भयंकर है कि रात भर की मशक्कत के बाद भी इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। आग मंगलवार शाम को लगी थी और एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आग बुझाने के प्रयासों में मदद के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर भेजा है।  

    Hero Image

    जापान में लगी आग। फोटो- रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, टोक्यो। जापान का एक शहर भीषण आग की चपेट में आ गया है। 170 से ज्यादा इमारतें इस आग में जलकर खाक हो गई हैं। आग इतनी भयंकर है कि इसपर काबू पाना मुश्किल हो गया है। रात भर की मशक्कत के बाद भी आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया जा सका है।

    यह आग जापान की राजधानी टोक्यो से महज 770 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओइता शहर के सागानोसेकी जिले में लगी है। आग से बचने के लिए 175 के आसपास लोगों ने इमरजेंसी शेल्टर में शरण ली है।

    1 व्यक्ति लापता

    आग मंगलवार शाम को लगभग 5:40 बजे (भारतीय समय के अनुसार 8:40 बजे) लगी थी। दमकल विभाग ने आग से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि, एक व्यक्ति गायब है, जिसकी तलाश की जा रही है।

    Japan Fire

    फोटो- रायटर्स

    कई घंटों बाद भी नहीं बुझी आग

    जापान के शहर में लगी आग की कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जिनमें आग की ऊंची-ऊंची लपटों और काले धुएं के गुबार को देखा जा सकता है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, आग इतनी भयंकर थी कि रिहायशी इलाकों के अलावा पहाड़ी जंगलों तक फैल गई है। यही वजह है कि दमकल कर्मियों के लिए आग बुझाना मुश्किल हो गया है।

    PM ने भेजा सैन्य हेलीकॉप्टर

    जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आग से जुड़ी पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ओइता प्रांत के राज्यपाल के अनुरोध पर सैन्य अग्निशमन हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।

    (समाचार एजेंसी रायटर्स के इनपुट के साथ)

