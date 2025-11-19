ट्रंप ने खशोगी मर्डर केस में CIA की रिपोर्ट को ही बताया झूठा, कहा- क्राउन प्रिंस का कोई हाथ नहीं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने जमाल खशोगी की हत्या के मामले में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इस हत्या में कोई हाथ नहीं था। सात साल में अपनी पहली यात्रा पर ट्रंप ने सऊदी अरब के शासक का गर्मजोशी से स्वागत किया, जबकि खशोगी की हत्या के कारण अमेरिका-सऊदी संबंध तनावपूर्ण थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का खुलकर बचाव किया।
पत्रकार जमाल खशोगी की 2018 में हुई बेरहमी से हत्या के सवाल पर ट्रंप भड़क उठे और रिपोर्टर को डांटते हुए कहा कि सऊदी प्रिंस को इस हत्या के बारे में 'कुछ नहीं पता था'।
ओवल ऑफिस में प्रिंस के पहले अमेरिका दौरे पर ट्रंप ने खशोगी के मामले को पूरी तरह दबाने की कोशिश की।
ट्रंप ने खशोगी को 'बेहद विवादास्पद व्यक्ति' बताया और कहा, "उस शख्स को बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे। चाहे आपको वो पसंद हो या नहीं, कुछ चीजें हो जाती हैं।"
उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि मेहमान को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है।
सऊदी प्रिंस ने माना 'बड़ी गलती हुई'
सऊदी क्राउन प्रिंस ने खशोगी की हत्या को 'दर्दनाक' और 'बहुत बड़ी गलती' बताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना दुखद थी, लेकिन ट्रंप ने बार-बार जोर दिया कि प्रिंस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सऊदी सरकार ने हमेशा कहा है कि यह कुछ 'बेकाबू एजेंटों' की करतूत थी।
हालांकि, 2021 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि प्रिंस मोहम्मद ने ही खशोगी को मारने या पकड़ने का आदेश दिया था। ट्रंप ने उस रिपोर्ट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
खशोगी की पत्नी ने की अपील
जमाल खशोगी की विधवा हनान इलात्र खशोगी ने कहा कि मेरे पति की हत्या का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने सऊदी प्रिंस से मुलाकात कर माफी मांगने और मुआवजा देने की अपील की। लेकिन व्हाइट हाउस में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई।
(समाचार एजेंसी AFP के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें: शेख हसीना को सजा-ए-मौत के फैसले से चुनावों में खून-खराबे की आशंका, समर्थकों ने दी धमकी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।