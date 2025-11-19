ट्रंप ने खशोगी मर्डर केस में CIA की रिपोर्ट को ही बताया झूठा, कहा- क्राउन प्रिंस का कोई हाथ नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का खुलकर बचाव किया।

पत्रकार जमाल खशोगी की 2018 में हुई बेरहमी से हत्या के सवाल पर ट्रंप भड़क उठे और रिपोर्टर को डांटते हुए कहा कि सऊदी प्रिंस को इस हत्या के बारे में 'कुछ नहीं पता था'।

ओवल ऑफिस में प्रिंस के पहले अमेरिका दौरे पर ट्रंप ने खशोगी के मामले को पूरी तरह दबाने की कोशिश की।

ट्रंप ने खशोगी को 'बेहद विवादास्पद व्यक्ति' बताया और कहा, "उस शख्स को बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे। चाहे आपको वो पसंद हो या नहीं, कुछ चीजें हो जाती हैं।"

उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि मेहमान को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है।

सऊदी प्रिंस ने माना 'बड़ी गलती हुई'

सऊदी क्राउन प्रिंस ने खशोगी की हत्या को 'दर्दनाक' और 'बहुत बड़ी गलती' बताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना दुखद थी, लेकिन ट्रंप ने बार-बार जोर दिया कि प्रिंस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सऊदी सरकार ने हमेशा कहा है कि यह कुछ 'बेकाबू एजेंटों' की करतूत थी।