जापान में जोरदार भूकंप से 33 लोग घायल, पीएम ने बनाई इमरजेंसी टास्क फोर्स

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीती रात जापान में आए 7.5 की तीव्रता वाले भूकंप से लोग अभी भी दहशत में है। भूकंप के बाद जापान के तटीय इलाकों में सुनामी ने भी दस्तक दे दी है। इस आपदा ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया है। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची इमरजेंसी टास्क फोर्स का गठन किया है।

सड़के धंसने से लेकर इमारतें क्षतिग्रस्त होने तक, जापान से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। भूकंप के कारण 33 लोगों के जख्मी होने की सूचना है, जिनमें से 1 की हालत गंभीर है। फायर और आपदा प्रबंधन एजेंसी ने यह जानकारी दी है।

प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इमरजेंसी टास्क फोर्स बनाई गई है। हमारे लिए लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है और उनकी जान बचाने के लिए हम सबकुछ करेंगे। क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा जांच की जा रही है।

भूकंप के बाद मीडिया से बात करतीं जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची। फोटो - पीटीआई भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट सोमवार की रात लगभग 11:15 बजे जापान के होन्शू आइलैंड से कुछ ही दूरी पर भूकंप का केंद्र था, जिसके कारण भूकंप के झटके जापान के ज्यादातर इलाकों में महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इससे समुद्र में भी लहरें उठने लगी हैं और जापान समेत प्रशांत महासागर के आसपास मौजूद देशों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी।