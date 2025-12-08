Japan Earthquake: जापान ने 7.6 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जापान के उत्तर-पूर्वी तट पर सोमवार बड़ा भूकंप आया, जिसके बाद तीन मीटर तक ऊंची सुनामी आने की चेतावनी जारी की गई है। झटके इतने तेज थे कि जापान के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में बड़े पैमाने पर कंपन महसूस किया गया।

जापान मौसम विभाग (JMA) के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई। भूकंप रात 11:15 बजे (1415 GMT) आया। इसके तुरंत बाद होक्काइडो, आओमोरी और इवाते प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई।

भूकंप का केंद्र आओमोरी के तट से करीब 80 किलोमीटर दूर समुद्र में था, और इसकी गहराई 50 किलोमीटर बताई गई। एजेंसी ने शुरुआत में इसकी तीव्रता 7.2 बताई थी, जिसे बाद में संशोधित कर 7.6 किया गया।

फिलीपींस के लिए कोई खतरा नहीं

फिलीपींस की मॉनिटरिंग एजेंसी फीवोल्क्स (Phivolcs) ने कहा है कि इस भूकंप से फिलीपींस को किसी तरह का सुनामी खतरा नहीं है। फीवोल्क्स ने भी भूकंप की तीव्रता 7.6 ही दर्ज की और बताया कि झटके रात 10:15 बजे (फिलीपींस समय) महसूस किए गए। गहराई करीब 51 किलोमीटर मापी गई। अमेरिकी संस्था USGS ने भी भूकंप की तीव्रता 7.6 ही दर्ज की है।