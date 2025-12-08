Watch: 1200 फीट ऊपर तक उठे लावा के फव्वारे... फिर से फटा हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी शुक्रवार को फिर से फट गया, जिससे लावा के फव्वारे 370 मीटर (1,200 फीट) ऊपर तक उठे। और एक अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के कैमरे ने ज्वालामुखी के मलबे में यह गतिविधि को रिकॉर्ड हो गई।

यूएसजीएस ने बताया कि यह विस्फोट शनिवार को सुबह करीब 8.45 बजे शुरू हुआ, 12.1 घंटे तक लगातार लावा के फव्वारे निकलते रहे। एजेंसी द्वारा जारी फुटेज में दिखाया गया है कि राख और ज्वालामुखी का मलबा हलेमाउमाउ क्रेटर के किनारे लगे एक फिक्स्ड कैमरे को ढक दिया, जिससे फीड में गड़बड़ी हुई और सुबह 9.55 बजे से 9.57 बजे के बीच थोड़ी देर के लिए बंद हो गया।

38वीं घटना यूएसजीएस ने कहा कि यह ताजा गतिविधि पिछले साल दिसंबर में किलाउआ के रुक-रुक कर होने वाले विस्फोटों के फिर से शुरू होने के बाद से 38वीं घटना है। एजेंसी ने क्रेटर के दक्षिणी वेंट से कई ओवरफ्लो दर्ज किए और गुंबद के आकार के लावा फव्वारे देखे। यह विस्फोट हवाई ज्वालामुखी नेशनल पार्क के अंदर हलेमाउमाउ क्रेटर तक ही सीमित है।