Watch: 1200 फीट ऊपर तक उठे लावा के फव्वारे... फिर से फटा हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी
हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया, जिससे लावा के फव्वारे 1,200 फीट ऊपर तक उठे। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के कैमरे में यह गतिविधि रिकॉ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी शुक्रवार को फिर से फट गया, जिससे लावा के फव्वारे 370 मीटर (1,200 फीट) ऊपर तक उठे। और एक अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के कैमरे ने ज्वालामुखी के मलबे में यह गतिविधि को रिकॉर्ड हो गई।
यूएसजीएस ने बताया कि यह विस्फोट शनिवार को सुबह करीब 8.45 बजे शुरू हुआ, 12.1 घंटे तक लगातार लावा के फव्वारे निकलते रहे। एजेंसी द्वारा जारी फुटेज में दिखाया गया है कि राख और ज्वालामुखी का मलबा हलेमाउमाउ क्रेटर के किनारे लगे एक फिक्स्ड कैमरे को ढक दिया, जिससे फीड में गड़बड़ी हुई और सुबह 9.55 बजे से 9.57 बजे के बीच थोड़ी देर के लिए बंद हो गया।
38वीं घटना
यूएसजीएस ने कहा कि यह ताजा गतिविधि पिछले साल दिसंबर में किलाउआ के रुक-रुक कर होने वाले विस्फोटों के फिर से शुरू होने के बाद से 38वीं घटना है। एजेंसी ने क्रेटर के दक्षिणी वेंट से कई ओवरफ्लो दर्ज किए और गुंबद के आकार के लावा फव्वारे देखे। यह विस्फोट हवाई ज्वालामुखी नेशनल पार्क के अंदर हलेमाउमाउ क्रेटर तक ही सीमित है।
यूएसजीएस की टीमें कर रही निगरानी
अधिकारियों ने कहा कि कोई भी घर या समुदाय खतरे में नहीं है, क्योंकि यह गतिविधि पार्क तक ही सीमित है। किलाउआ में लगभग एक साल से छोटे विस्फोट और कई दिनों के ठहराव का सिलसिला चल रहा है। USGS की टीमें भूकंपीय रुझानों और गैस उत्सर्जन की निगरानी कर रही हैं, जो सामान्य "विस्फोट में ठहराव" की रेंज में हैं।
In case you ever wondered what it would be liked to be engulfed in a lava fountain...— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 6, 2025
This video was recorded by the V3 camera, located on the south rim of Halema‘uma‘u crater at the summit of Kīlauea volcano on the Island of Hawai‘i. The camera, located in a hazardous closed… pic.twitter.com/7coXye39AK
यह भी पढ़ें: 'ऐसा लगा जैसे कोई बम फटा हो...', इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट पर क्या बोले चश्मदीद?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।