'ऐसा लगा जैसे कोई बम फटा हो...', इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट पर क्या बोले चश्मदीद?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इथियोपिया में करीब 10 हजार साल से शांत ज्वालामुखी में रविवार को अचानक विस्फोट हो गया। इससे राख और धुएं का गुबार आसमान में करीब 14 किमी तक ऊपर उठा और लाल सागर के पार यमन और ओमान की तरफ बढ़ा। यहां से होते हुए यह भारत तक आया और अब इसके नेपाल होते हुए चीन तक पहुंचने की संभावना है।

इथियोपिया में जिस जगह यह ज्वालामुखी फटा है, वहां अफदेरा गांव है। यह एक टूरिस्ट स्पॉट है और ज्वालामुखी के फटने के साथ ही पूरा गांव राख से ढक गया। एक स्थानीय अहमद अब्देला ने बताया कि ज्वालामुखी के फटने के बाद एक तेज आवाज आई तो शॉक वेव थी।

राख से ढक गए गांव अब्देला ने कहा, 'ऐसा लगा जैसे कोई बम अचानक फेंका गया हो और उसमें धुआं और राख हो।' उन्होंने बताया कि सोमवार को भी अफदेरा गांव राख से ढका हुआ था। पास के डानाकिल रेगिस्तान जा रहे टूरिस्ट और गाइड गांव में फंसे हुए हैं।