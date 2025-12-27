Video: जापान में एक्सप्रेसवे पर भिड़ी 50 से अधिक गाड़ियां, एक की मौत और 26 घायल

कैसे हुआ हादसा?

इस हादसे में कई ट्रकों की भी टक्कर हो गई है, जिससे एक्सप्रेस का रास्ता बंद हो गया। वहीं, पीछे से आने वाली तेज रफ्तार कारें भी एक-एक करके टकराती चली गईं। इस कड़ी में लगभग 50 से अधिक गाड़ियां एक-दूसरे से टकरा गईं और भीषण आग लग गई। दर्जनों गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गईं।

एक्सप्रेसवे से हटाया जा रहा मलबा

घटना के सात घंटे बाद जापान पुलिस का कहना है कि आग की वजह से किसी की जान नहीं गई है। शुक्रवार की देर रात बर्फबारी का अलर्ट जारी किया दया था। हालांकि, साल खत्म होने का उत्सव मनाने के लिए कई लोग घरों से निकल पड़े और इस भीषण दुर्घटना की चपेट में आ गए।