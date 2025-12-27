Video: जापान में एक्सप्रेसवे पर भिड़ी 50 से अधिक गाड़ियां, एक की मौत और 26 घायल
Japan Expressway Accident: जापान में खराब मौसम और बर्फबारी के कारण कान-एत्सु एक्सप्रेसवे पर 50 से अधिक गाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एक 7 ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जापान में खराब मौसम कई लोगों के लिए काल बन गया। जापान के एक हाइवे (Japan Accident) पर लगातार कई गाड़ियों की टक्कर से भीषण आग लग गई। इस घटना में 1 महिला की मौत हो गई और 26 के लगभग लोग घायल हैं।
साल खत्म होने के साथ जापान में छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में हॉलीडे का लुत्फ उठाने के लिए कई लोग एक-साथ घर से निकल पड़े, जिससे हाइवे पर गाड़ियों का अंबार लग गया। हालांकि, बर्फबारी के कारण हाईवे पर गाड़ियां अचानक फिसलने लगीं और एक-दूसरे से जाकर टकरा गईं।
1 की मौत और 26 घायल
यह हादसा जापान की राजधानी टोक्यो से लगभग 160 किलोमीटर दूर गुन्मा प्रांत में कान-एत्सु एक्सप्रेसवे पर हुआ। जापान पुलिस के अनुसार, इस हादसे में एक 77 वर्षीय महिला की मौत हो गई और 26 लोग घायल हैं। वहीं, 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है।
December 26, 2025
कैसे हुआ हादसा?
इस हादसे में कई ट्रकों की भी टक्कर हो गई है, जिससे एक्सप्रेस का रास्ता बंद हो गया। वहीं, पीछे से आने वाली तेज रफ्तार कारें भी एक-एक करके टकराती चली गईं। इस कड़ी में लगभग 50 से अधिक गाड़ियां एक-दूसरे से टकरा गईं और भीषण आग लग गई। दर्जनों गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गईं।
एक्सप्रेसवे से हटाया जा रहा मलबा
घटना के सात घंटे बाद जापान पुलिस का कहना है कि आग की वजह से किसी की जान नहीं गई है। शुक्रवार की देर रात बर्फबारी का अलर्ट जारी किया दया था। हालांकि, साल खत्म होने का उत्सव मनाने के लिए कई लोग घरों से निकल पड़े और इस भीषण दुर्घटना की चपेट में आ गए।
एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से को अभी भी बंद रखा गया है। पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है। गाड़ियों को रास्ते से हटाने का काम भी जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।