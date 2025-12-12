जापान में फिर 6.7 तीव्रता का भूकंप, उत्तर-पूर्वी तट के लिए सुनामी की चेतावनी जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को जापान में एक बार फिर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप उत्तर-पूर्वी तटीय क्षेत्र में आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.7 रही। भूकंप के बाद मौसम विज्ञान एजेंसी ने तुरंत सुनामी एडवाइजरी जारी कर दी है।

दरअसल, शुक्रवार का आया भूकंप इस हफ्ते की शुरुआत में उत्तर में आए 7.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बाद आया, जिससे प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में चोटें आईं, हल्का नुकसान हुआ और सुनामी आई।



यह झटका महज पांच दिन पहले सोमवार को आए 7.5 मैग्नीट्यूड के शक्तिशाली भूकंप के बाद आया है, जिसमें 34 लोग घायल हुए थे। शुक्रवार को आए भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।