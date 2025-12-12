Language
    जापान में फिर 6.7 तीव्रता का भूकंप, उत्तर-पूर्वी तट के लिए सुनामी की चेतावनी जारी

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:45 AM (IST)

    जापान में शुक्रवार को 6.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद उत्तर-पूर्वी तट के लिए सुनामी एडवाइजरी जारी की गई। यह भूकंप इस हफ्ते की शुरुआत में आए 7.5 मै ...और पढ़ें

    Hero Image

    जापान में फिर 6.7 तीव्रता का भूकंप (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को जापान में एक बार फिर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप उत्तर-पूर्वी तटीय क्षेत्र में आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.7 रही। भूकंप के बाद मौसम विज्ञान एजेंसी ने तुरंत सुनामी एडवाइजरी जारी कर दी है।

    दरअसल, शुक्रवार का आया भूकंप इस हफ्ते की शुरुआत में उत्तर में आए 7.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बाद आया, जिससे प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में चोटें आईं, हल्का नुकसान हुआ और सुनामी आई।


    यह झटका महज पांच दिन पहले सोमवार को आए 7.5 मैग्नीट्यूड के शक्तिशाली भूकंप के बाद आया है, जिसमें 34 लोग घायल हुए थे। शुक्रवार को आए भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

    12 दिसंबर की सुबह आओमोरी प्रीफेक्चर के पूर्वी तट के पास आए भूकंप के कारण सुनामी की चेतावनी जारी की गई है।

