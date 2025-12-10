जापान में फिर जोरदार भूकंप; 5.7 तीव्रता से दोबारा हिली धरती, मंडरा रहा सुनामी का खतरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार को जापान के होंशू के पूर्वी तट पर 5.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) ने कहा कि भूकंप का केंद्र 31 किलोमीटर की गहराई पर था। पहले इसने मैग्नीट्यूड 6.5 और गहराई 57 km बताई गई थी। भूकंप के बाद तुरंत किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। 57 किलोमीटर की गहराई पर आया यह भूकंप, सोमवार देर रात पूर्वोत्तर जापान में आए 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के महज 48 घंटे से भी कम समय बाद दर्ज किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्वोत्तर जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप सोमवार रात आओमोरी प्रांत के पास समुद्र में 54 किलोमीटर की गहराई पर आए उस भूकंप के बाद शुरू में होक्काइडो, आओमोरी और इवाते प्रांतों के लिए सुनामी चेतावनी जारी की गई थी।

अधिकारियों ने आगाह किया था कि पूर्वोत्तर तट पर 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। जिसके बाद बंदरगाहों पर 20 से 70 सेंटीमीटर तक की छोटी लहरें दर्ज की गईं, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने मंगलवार तड़के चेतावनी को एडवाइजरी में बदल दिया।