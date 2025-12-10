Language
    जापान में फिर जोरदार भूकंप; 5.7 तीव्रता से दोबारा हिली धरती, मंडरा रहा सुनामी का खतरा

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:14 PM (IST)

    जापान के होंशू के पूर्वी तट पर 5.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसका केंद्र 31 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के बाद नुकसान की कोई खबर नहीं है। यह भूकंप ...और पढ़ें

    जापान के होंशू में आया 5.7 तीव्रता का भूकंप

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार को जापान के होंशू के पूर्वी तट पर 5.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) ने कहा कि भूकंप का केंद्र 31 किलोमीटर की गहराई पर था।

    पहले इसने मैग्नीट्यूड 6.5 और गहराई 57 km बताई गई थी। भूकंप के बाद तुरंत किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। 57 किलोमीटर की गहराई पर आया यह भूकंप, सोमवार देर रात पूर्वोत्तर जापान में आए 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के महज 48 घंटे से भी कम समय बाद दर्ज किया गया।

    पूर्वोत्तर जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप 

    सोमवार रात आओमोरी प्रांत के पास समुद्र में 54 किलोमीटर की गहराई पर आए उस भूकंप के बाद शुरू में होक्काइडो, आओमोरी और इवाते प्रांतों के लिए सुनामी चेतावनी जारी की गई थी।

    अधिकारियों ने आगाह किया था कि पूर्वोत्तर तट पर 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। जिसके बाद बंदरगाहों पर 20 से 70 सेंटीमीटर तक की छोटी लहरें दर्ज की गईं, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने मंगलवार तड़के चेतावनी को एडवाइजरी में बदल दिया।

    रिपोर्ट के अनुसार, आओमोरी के कुछ इलाकों में झटके बेहद तेज थे। हाचिनोहे शहर में जापान के 1 से 7 के भूकंपीय तीव्रता पैमाने पर '6 से ऊपर' की तीव्रता दर्ज की गई, यानी वह स्तर जहां खड़ा रहना नामुमकिन हो जाता है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में कई लोग घायल हो गए थे।