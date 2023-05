G7 Summit: ‘पूरे विश्व के लिए बड़ा मुद्दा है युद्ध’ जेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के हिरोशिमा में G-7 समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत भी हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जापान के हिरोशिमा में जी 7 शिखर सम्मेलन के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। रूस द्वारा पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये पहली व्यक्तिगत बैठक हुई है।

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि-

#WATCH | Japan: Prime Minister Narendra Modi meets Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Hiroshima, for the first time since the Russia-Ukraine conflict, says, "Ukraine war is a big issue in the world. I don't consider it to be just an issue of economy, politics, for me, it… pic.twitter.com/SYCGWwhZcb— ANI (@ANI) May 20, 2023