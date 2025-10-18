छात्र, शिक्षक और... दुनिया भर में भारतीय राजनीतिक मिशनों ने ऐसे मनाई दिवाली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया भर में भारतीय राजनयिक मिशनों ने शनिवार को दिवाली मनाई। यह भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और एकता और सद्भाव का सार्वभौमिक संदेश देता है। जापान में छात्र, शिक्षक और भारतीय समुदाय के सदस्य शिमाने विश्वविद्यालय में दिवाली मनाने के लिए एक साथ आए।

टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास के प्रभारी आर. मधु सूदन ने एक वीडियो संदेश में समारोह को संबोधित करते हुए भारत और जापान के बीच बढ़ती मित्रता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर प्रकाश डाला। विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष योशिमी कटोका ने भी सभा को संबोधित किया।

म्यांमार और हंगरी दूतावास में ऐसे मनी दिवाली म्यांमार भारत मैत्री संघ और भारतीय प्रवासी संगठन शुक्रवार शाम को यंगून के राष्ट्रीय रंगमंच पर दिवाली मनाने के लिए एक साथ आए। इसके अतिरिक्त, हंगरी में, एक व्याख्यान श्रृंखला के भाग के रूप में बुडापेस्ट स्थित भारतीय दूतावास के अमृता शेरगिल सांस्कृतिक केंद्र में हिंदी सीख रहे हंगेरियन छात्र दिवाली के त्योहार को मनाने के लिए एकत्रित हुए।