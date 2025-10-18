Language
    छात्र, शिक्षक और... दुनिया भर में भारतीय राजनीतिक मिशनों ने ऐसे मनाई दिवाली

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:41 PM (IST)

    दुनिया भर में भारतीय राजनयिक मिशनों ने दिवाली मनाई, जो भारत की संस्कृति और एकता का प्रतीक है। जापान, म्यांमार, हंगरी और फिजी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। जापान में छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर दिवाली मनाई, जबकि म्यांमार में मैत्री संघ और प्रवासियों ने उत्सव मनाया। हंगरी में हिंदी सीख रहे छात्रों ने भी दिवाली मनाई। दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूत ने दिवाली महोत्सव का उद्घाटन किया।

    भारतीय राजनीतिक मिशनों में दिवाली की धूम।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया भर में भारतीय राजनयिक मिशनों ने शनिवार को दिवाली मनाई। यह भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और एकता और सद्भाव का सार्वभौमिक संदेश देता है। जापान में छात्र, शिक्षक और भारतीय समुदाय के सदस्य शिमाने विश्वविद्यालय में दिवाली मनाने के लिए एक साथ आए।

    टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास के प्रभारी आर. मधु सूदन ने एक वीडियो संदेश में समारोह को संबोधित करते हुए भारत और जापान के बीच बढ़ती मित्रता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर प्रकाश डाला। विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष योशिमी कटोका ने भी सभा को संबोधित किया।

    म्यांमार और हंगरी दूतावास में ऐसे मनी दिवाली

    म्यांमार भारत मैत्री संघ और भारतीय प्रवासी संगठन शुक्रवार शाम को यंगून के राष्ट्रीय रंगमंच पर दिवाली मनाने के लिए एक साथ आए। इसके अतिरिक्त, हंगरी में, एक व्याख्यान श्रृंखला के भाग के रूप में बुडापेस्ट स्थित भारतीय दूतावास के अमृता शेरगिल सांस्कृतिक केंद्र में हिंदी सीख रहे हंगेरियन छात्र दिवाली के त्योहार को मनाने के लिए एकत्रित हुए।

    बुडापेस्ट स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, ''इस कार्यक्रम ने भारतीय परंपराओं की समृद्धि को प्रदर्शित किया। फिजी की राजधानी सुवा स्थित पुलिस मुख्यालय ने न्याय के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता का आह्वान करते हुए दिवाली मनाई।

    दुबई में दिवाली महोत्सव का उद्घाटन

    इसके अलावा, दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूत सतीश सिवन अल सीफ में दिवाली महोत्सव के उद्घाटन में शामिल हुए और भारतीय प्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

