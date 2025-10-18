थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे पिथौरागढ़, सैनिकों संग मनाएंगे दीपावली

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी शनिवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी कुमाऊं भड़कटिया फुटबाल मैदान में दीपावली के शुभ अवसर पर कार्यरत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों से भेंट एवं संवाद करेंगे। सेनाध्यक्ष ने कोविड के दौरान उल्लेखनीय कार्य और नागरिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पूर्व मेजर ललित सामंत, पूर्व कै देवी चंद ओर पूर्व नायक ललित धनिक को सम्मानित किया।

