    थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे पिथौरागढ़, सैनिकों संग मनाएंगे दीपावली

    By Omprakash Awasthi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:16 PM (IST)

    थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी सैनिकों के साथ दीपावली मनाने पिथौरागढ़ पहुंचे। सीमा पर तैनात जवानों के साथ त्योहार मनाकर वे उनका मनोबल बढ़ाएंगे। सेनाध्यक्ष का यह कदम सैनिकों को प्रेरित करेगा और उन्हें देश सेवा के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह सैनिकों के प्रति सम्मान और समर्थन का प्रतीक है।

    जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी शनिवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी कुमाऊं भड़कटिया फुटबाल मैदान में दीपावली के शुभ अवसर पर कार्यरत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों से भेंट एवं संवाद करेंगे। सेनाध्यक्ष ने कोविड के दौरान उल्लेखनीय कार्य और नागरिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पूर्व  मेजर ललित सामंत, पूर्व कै देवी चंद ओर पूर्व नायक ललित धनिक को सम्मानित किया।

